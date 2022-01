Cougar présente le DS10, une station d'accueil multiport avec RGB.



Les ordinateurs portables devenant de plus en plus fins et perdant les E/S câblées que vous souhaitez, on assiste à un essor des " stations d'accueil ", des dispositifs qui fournissent plusieurs types de connectivité câblée en aval, en puisant dans une seule connexion en amont à large bande passante vers votre ordinateur portable.



C'est ce que fait le DS10 de Cougar, sauf qu'il s'adresse également aux joueurs, avec son éclairage RVB. L'appareil présente un design robuste et sportif, avec un élément lumineux à miroir infini sur le dessus. Contrairement à d'autres stations d'accueil qui utilisent le Thunderbolt 40 Gbps en amont, le DS10 s'appuie sur l'USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps), avec le DisplayPort passthrough, qui prend en charge jusqu'à 4K @ 60 Hz.















La connectivité en aval du Cougar DS10 comprend trois ports USB 3.x Gen 1 (5 Gbps), un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un système audio stéréo avec une seule prise casque à 4 pôles, un emplacement microSD, une interface Ethernet 1 Gbps, deux ports HDMI (chacun capable de 4K @ 60 Hz), et un port USB-PD capable d'une puissance de sortie de 100 W. Un bouton permet de basculer entre les préréglages d'éclairage.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP