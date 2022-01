ARCTIC élargit sa série de FREEZER 35 Cooler.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau de bruit, présente aujourd'hui la famille complète des refroidisseurs d'air Freezer 35. Au total, la série comprend quatre versions du refroidisseur de CPU à tour unique pour différentes exigences et domaines d'application, dont les dissipateurs thermiques sont de construction identique. Les dimensions compactes assurent une compatibilité optimale avec la mémoire vive. Quatre caloducs offset à contact direct assurent un transfert rapide de la chaleur dans le dissipateur thermique, où le puissant ventilateur P de 120 mm avec contrôle PWM dynamique dissipe efficacement la chaleur.







Le système de montage amélioré de la série Freezer 35 avec des vis à ressort est remarquable, car il permet d'obtenir une pression de contact optimale et une répartition uniforme de la pâte thermique. Les variantes Intel/AMD spécifiques au socket permettent de réduire le matériel de montage superflu et simplifient l'installation des refroidisseurs.



En plus du Freezer i35/ Freezer A35 standard et des modèles A-RGB Freezer i35 A-RGB et Freezer A35 A-RGB précédemment introduits, des refroidisseurs RGB pour Intel (LGA 1700, 1200 et 115x) et AMD (AM4) rejoignent le marché. Le Freezer i35 RGB et le Freezer A35 RGB comportent 12 LEDs RGB analogiques dans le moyeu du ventilateur. Celles-ci peuvent être contrôlées uniformément et sont compatibles avec les normes RVB courantes des principaux fabricants de cartes mères, ce qui permet une connexion directe via un connecteur de carte mère RVB 12 V à 4 broches.



Pour un fonctionnement continu, ARCTIC propose les versions éprouvées des refroidisseurs CO Freezer i35 CO et Freezer A35 CO avec un double roulement à billes. Avec ce roulement, la contamination et les températures élevées ont beaucoup moins d'effet que les paliers lisses ordinaires et permettent un fonctionnement continu fiable sans sacrifier les performances et la durabilité.



Disponibilité et Prix



Le Freezer A35 devrait être disponible au début du mois de février 2022.



Les variantes suivantes du Freezer 35 sont disponibles dans la boutique en ligne ARCTIC et dans les magasins à partir d'un prix de 33.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP