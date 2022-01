INNO3D lance ses cartes graphiques GeForce RTX 3080 12GB.

INNO3D lance ses cartes graphiques GeForce RTX 3080 12 Go.



INNO3D, l'un des principaux fabricants de composants et d'innovations multimédia haut de gamme, annonce les nouvelles cartes graphiques INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3080 12 Go. Les iCHILL Frostbite, Black, X4, X3 et INNO3D X3 OC sont équipés de ces puissants GPU.











Alimenté par l'architecture NVIDIA Ampere, le GeForce RTX 3080 12 Go offre un bond incroyable en termes de performances et de fidélité avec des fonctions acclamées telles que le ray tracing, l'IA améliorant les performances NVIDIA DLSS, la réduction de la latence NVIDIA Reflex, les fonctions de streaming NVIDIA Broadcast et une mémoire supplémentaire qui lui permet d'accélérer les applications de création les plus populaires.



