Notre confrère multi-hardware.com vous propose un comparatif des mémoires du moment et quelques avis sur ces dernières, ainsi qu'un beau récapitulatif de tout ce que vous devriez savoir sur ces dernières avant d'en acquérir :

La RAM (mémoire vive) se présente généralement sous forme de barrette que l’on place sur la carte mère de son ordinateur. Elle est indispensable pour le bon fonctionnement d’un PC. Vous trouvez que votre ordinateur ralentit lorsque vous lancez plusieurs programmes simultanément ? Vous avez envie d’un PC plus rapide afin de pouvoir travailler efficacement avec des logiciels gourmands en mémoire vive ? Et pourquoi ne pas investir dans une nouvelle barrette de RAM ? Il est très important de la choisir en fonction de ce que votre ordinateur peut recevoir et de la manière dont vous l’utilisez. Ainsi, si vous êtes un amateur de jeux vidéo ou si vous naviguez seulement sur internet, vous ne choisirez pas la même mémoire RAM. Pour bien comprendre comment la choisir et répondre à toutes vos questions, multi hardware vous propose son comparatif des meilleurs mémoires RAM !



Au sommaire :



Comparatif des meilleures mémoires RAM 2022

Notre classement des meilleures mémoires RAM 2022

CRUCIAL CT8G4SFS8266 : NOTRE CHOIX

RAM Crucial CT8G4SFS8266 8Go

Infos et caractéristiques de la RAM Crucial CT8G4SFS8266

En conclusion : Faut-il acheter la mémoire RAM Crucial ?

CORSAIR VENGEANGE LPX 16Go : PERFORMANCE-PRIX

RAM Corsair Vengeance LPX

Infos et caractéristiques de la RAM Corsair Vengeance LPX

En conclusion : Faut-il acheter la RAM Corsair Vengeance LPX ?

HYPERx FURY : FACILE A INSTALLER

RAM HyperX Fury

Infos et caractéristiques de la RAM HyperX Fury

En conclusion : Faut-il acheter la RAM HperX Fury ?

3 AUTRES MEMOIRES RAM À BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Crucial CT102464BF160B ram mémoire DDR3

Crucial CT8G4DFS8266 8 Go

Corsair Vengeance RGB PRO

Notre Avis final : Quelle mémoire RAM choisir en 2022

Comment choisir votre mémoire RAM ?

La taille de la barette

La fréquence

En DDR3 ou en DDR4 ?

SODIMM ou DIMM

Quelle marque choisir ?

La compatibilité de la RAM et de la carte mère ?

Critères à prendre également en compte dans votre choix final

La latence

Le « low profile »

Questions à propos des mémoires RAM

Les meilleures offres de RAM 2022

Vidéos pratiques à propos des mémoires RAM



