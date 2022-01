Quelle mémoire RAM choisir en 2021/2022 ?

2021 était l'année où la mémoire DDR5 a fait son apparition, alors que la DDR4 est encore et toujours utilisée de nos jours en 2022 et le sera certainement encore pour quelques années. Mais quelle mémoire faut-il choisir en sachant que de nombreuses références différentes existent sur le marché ? Notre confrère lesitetech.fr vous donne quelques explications sur le sujet :

Vous êtes un Gamer et vous souhaitez améliorer la configuration de votre PC qui est encore de l’ancienne génération ? Ou vous projetez carrément d’overclocker votre machine ? Ou bien vous comptez tout simplement avoir un ordinateur plus performant en rajoutant une RAM ? Dans tous les cas, il va falloir faire le choix entre les modèles DDR2, DDR3 ou DDR4. Il faudra de surcroît vous décider sur le volume de mémoire qui suffira. Mais ce n’est pas tout ! Il y a également la fréquence de la barrette et la grande question pour ceux qui prévoient de surcadencer leur PC : comment choisir entre XMP et AMP ? Vous trouverez dans cet article toutes les réponses à vos hésitations pour vous aider à bien choisir la barrette qui conviendra à vos attentes et vos moyens.

Au sommaire :

Les meilleures barrettes de RAM

- Crucial 8Go DDR4 2400MHz

- HyperX 8Go DDR4 2666MHz

- Corsair Vengeance 8Go DDR4 3000MHz

- Crucial Ballistix Sport 8Go DDR4 3200MHz

- HyperX 8Go DDR3 1600MHz

Comment choisir une barrette de RAM ?

- Comprendre le principe de fonctionnement

- Définir la quantité de RAM nécessaire

- DDR2, DDR3 ou DDR4 : lequel vous convient ?

- Le Timing ou Latence : c’est quoi ?

- La fréquence et le nombre de barrettes

- Le XMP et l'AMP : c’est quoi la différence ?

Lire la suite