Quelles sont les 10 meilleures RAM DDR4 ?

La mémoire DDR4 n'est pas encore morte, et pour cause, puisqu'elle équipe encore de nombreux PCs neufs ou occasion. Mais quand il faut la choisir, il est possible de faire un choix hasardeux ou même passer à côté des objectifs de performances recherchés initialement. Comment s'y retrouver dans les différentes références proposées ou encore comment décoder les caractéristiques d'une mémoire ? Notre confrère lescahiersdudebutant.fr vous explique tout ceci dans un beau dossier bien expliqué :

Vous avez pris la décision de remplacer vos barrettes de RAM DDR4 ? Vous vous êtes peut-être rendus sur Amazon ou bien vous avez peut-être effectué quelques recherches sur Google… Seulement voilà, de nouveaux mots techniques apparaissent et vous ne savez pas comment vous y retrouver au milieu des fréquences, des tensions, du temps de latence… Nous avons rédigé ce comparatif afin de vous aider à faire le meilleur choix. Nous espérons qu’il vous aidera à choisir votre RAM DDR4.

