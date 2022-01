[CES 2022] ASUS annonce un ordinateur portable TUF Dash F15, Alder Lake avec connectivité TB4.



Le CES 2022 a été très chargé pour les fabricants de portables et d'ordinateurs portables, avec l'annonce de nombreux nouveaux processeurs mobiles Intel et AMD et des dernières cartes graphiques mobiles GeForce RTX 30 de NVIDIA. ASUS a mis à jour un certain nombre de ses gammes pour 2022, notamment sa série TUF Gaming. L'un d'entre eux est le TUF Dash 15, avec un écran de 15,6 pouces disponible avec une dalle de 2560 x 1440p 165 Hz ou de 1920 x 1080p 300 Hz, le dernier processeur mobile Intel Alder Lake, les dernières cartes graphiques mobiles GeForce RTX 30 de NVIDIA et la connectivité Thunderbolt 4.







Rafraîchi pour 2022, le ASUS TUF Dash F15 a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs ont le choix entre deux designs différents, off black ou en moonlight white. ASUS affirme que le pavé tactile est 27% plus grand que la version 2021 et qu'il est doté d'un nouveau système de refroidissement amélioré. Le TUF Dash F15 utilise les nouveaux ventilateurs Arc Flow à 84 pales d'ASUS qui, selon ASUS, améliorent le flux d'air jusqu'à 13%.







L'ASUS TUF Dash F15 dispose d'un écran de 15,6 pouces et peut être équipé d'un écran de 165 Hz 2560 x 1440p ou d'un écran rapide de 300 Hz 1920 x 1080p, tous deux prenant en charge Adaptive Sync et offrant un temps de réponse de 3 ms. L'écran est alimenté par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 pour ordinateur portable, tandis que la puissance de calcul est assurée par un processeur mobile Intel Core i7-12650H Alder Lake.



Il prend également en charge jusqu'à 16 Go de mémoire DDR5-4800, jusqu'à deux disques durs NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 inclus, et il est équipé d'une batterie de 76 Wh avec prise en charge de la recharge Type-C. ASUS inclut aussi un port Thunderbolt 4 Type-C, mais ASUS n'a pas dévoilé une liste complète de spécifications ou de configurations au moment de la rédaction de cet article.



ASUS ne nous a pas informés de la date de disponibilité du TUF Dash F15 (2022) ni de son prix de vente.



ANANDTECH