[CES 2022] ASUS dévoile la carte mère ROG Strix B660-I Gaming WIFI Mini-ITX.



Au cours du CES 2022, ASUS a annoncé ses cartes mères H670, B660 et H610 conçues pour les processeurs Alder Lake de 12e génération d'Intel. Parmi le lancement de cinq nouveaux modèles ROG Strix pour le chipset B660 d'Intel, plus économique, le plus intéressant est peut-être le ROG Strix B660-I Gaming WIFI. Avec son petit châssis de taille mini-ITX, il se targue de prendre en charge la mémoire DDR5-6200, les réseaux 2,5 GbE et Wi-Fi 6, ainsi que deux disques M.2 PCIe 4.0 x4.







La plupart des annonces de cartes mères au CES 2022 ont porté sur les derniers chipsets de la série 600 d'Intel, les H670, B660 et H610. Pour la plupart, ces nouvelles cartes mères ont été axées sur les utilisateurs à la recherche d'un point d'entrée abordable sur la plate-forme de bureau Alder Lake de 12e génération d'Intel. La grande majorité d'entre elles sont équipées de circuits imprimés de taille ATX ou micro-ATX. L'une d'entre elles, l'ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI, est conçue pour les amateurs de petits facteurs de forme qui cherchent à construire un système mini-ITX moins cher que la Z690.







Parmi les caractéristiques les plus remarquables de la carte ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI, citons un emplacement PCIe 5.0 x16 pleine longueur, la prise en charge de deux disques M.2 PCIe 4.0 x4 et quatre ports SATA pouvant prendre en charge les matrices RAID 0, 1, 5 et 10. La carte prend également en charge la toute dernière mémoire DDR5, avec des vitesses de DDR5-6200 et une capacité totale allant jusqu'à 64 Go prise en charge par deux emplacements de mémoire.







Bien que nous ne disposions pas d'une image du panneau arrière, nous savons que le ROG Strix B660-I Gaming WIFI comprend un port USB 3.2 G2x2 Type-C, un port USB 3.2 G1 Type-C, trois ports USB 3.2 G1 Type-A et trois ports USB 2.0. Pour le réseau, il y a un port Ethernet alimenté par un contrôleur Intel I225-V 2.5 GbE, ainsi qu'un Intel Wi-Fi 6 CNVi. ASUS utilise l'un de ses codecs audio HD SupremeFX S1220A basé sur Realtek qui contrôle cinq prises audio de 3,5 mm. Le panneau arrière se termine par une paire de sorties vidéo, dont une HDMI 2.1 et une DisplayPort 1.4.



ASUS ne nous a fourni aucune information sur la date de disponibilité du ROG Strix B660-I Gaming WIFI ni sur son prix.



ANANDTECH