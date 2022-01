Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 22.1.1.







Si NVIDIA a publié hier les drivers GeForce 511.17 ajoutant le support de plusieurs nouveaux jeux comme God of War, Monster Hunter Rise ou encore Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction, il s'est avéré que cette mise à jour est malheureusement réservée pour le moment aux seules cartes GeForce RTX 3080.







De son côté, AMD a également publié hier de nouveaux drivers graphiques, les Radeon Software Adrenalin 22.1.1, mais qui sont, eux, bien compatibles avec l'ensemble de la gamme de GPU Radeon et d'APU AMD. D'après AMD, cette version 22.1.1 supporte le jeu d'action fantastique Monster Hunter Rise ainsi que le jeu d'action-aventure God of War. Ces deux titres étaient déjà disponibles sur consoles (Switch pour l'un et PlayStation pour l'autre) et viennent enfin de bénéficier d'un portage sur PC Windows par leurs éditeurs respectifs.



D'après AMD, grâce à ce pilote 22.1.1 les performances de God of War sont améliorées de 7 % avec les GPU Radeon RX 6000 Series à la résolution 4K. Les gains sont probablement un peu plus faibles avec d'autres GPU ou d'autres résolutions.



A noter également la correction de quelques bugs comme les fréquences anormalement élevées du GPU au repos lorsque plusieurs moniteurs sont utilisés avec des fréquences de rafraîchissement vertical différentes. Un problème de chargement des profils Power Tuning a aussi été résolu. Les corruptions graphiques dans le jeu Halo Infinite lors d'un zoom ont été supprimées avec certains GPU comme le Radeon RX 5600 XT. Enfin, les scintillements dans Fortnite avec le GPU Radeon RX 6800 XT et la fonction Radeon Boost ont été corrigés.



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 22.1.1 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



