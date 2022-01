Micron commercialise un SSD client 2400 PCIe Gen4 basé sur une mémoire flash QLC 3D à 176 couches.



Micron Technology, Inc. annonce aujourd'hui le début des expéditions en volume du premier SSD QLC NAND à 176 couches au monde. Conçue avec l'architecture NAND la plus avancée, la NAND QLC 176 couches de Micron offre la meilleure densité de stockage du secteur et des performances optimisées pour une large gamme d'applications riches en données. Conçue pour des cas d'utilisation couvrant les environnements de clients et de centres de données, la nouvelle technologie NAND transformatrice de Micron est désormais disponible avec l'introduction du Micron 2400 SSD, le premier SSD QLC PCIe Gen4 à 176 couches au monde pour les applications client. La nouvelle technologie QLC NAND à 176 couches sera également intégrée dans certains SSD grand public Micron Crucial et disponible en tant que composant pour les concepteurs de systèmes.



La technologie révolutionnaire QLC NAND à 176 couches de Micron offre un nombre de couches et une densité sans précédent dans les flashes QLC NAND et fait suite à la livraison par Micron de la première TLC NAND à 176 couches du secteur. De plus, la QLC NAND à 176 couches de Micron permet une vitesse d'E/S supérieure de 33 % et une latence de lecture inférieure de 24 % à la solution de génération précédente de Micron. Son architecture à grille de remplacement est le seul stockage flash QLC produit en masse qui combine un piège à charge avec une conception CMOS sous matrice. Ces améliorations favorisent l'adoption des SSD QLC sur le marché des PC clients, qui devrait tripler l'adoption du QLC d'ici à 2023, dépasser 35 % et atteindre près de 80 % de part de marché en 2025.







" Le SSD 2400 de Micron s'appuie sur notre leadership industriel en matière de NAND 176 couches pour mener la transition vers le stockage QLC pour le marché client ", déclare Jeremy Werner, vice-président d'entreprise et directeur général de la division Stockage de Micron. " Renforçant notre leadership sur le marché, nous pensons que le nouveau SSD 2400 PCIe Gen4 accélérera considérablement l'adoption du QLC dans les appareils clients, car il permet des options de conception plus larges et une capacité plus abordable. "



SSD QLC NAND pour l'informatique quotidienne



Le Micron 2400 SSD offre une densité de stockage de pointe dans un SSD NVMe grand public et économique pour permettre la conception de solutions OEM flexibles et offrir une expérience utilisateur sans compromis. Grâce aux technologies NAND 176 couches et PCIe Gen4 combinées, le 2400 SSD double les performances de la génération précédente de SSD client de Micron et offre un temps de lecture 23 % plus rapide pour des temps de démarrage et de chargement accélérés.



Le Micron 2400 SSD est également le seul SSD M.2 22x30mm de 2 To au monde. Ce facteur de forme réduit l'espace physique requis de 63 % par rapport à un facteur de forme M.2 de 22x80 mm, ce qui offre une grande souplesse de conception et rend le disque idéal pour les ordinateurs portables de petite taille et mobiles. Il est aussi disponible en facteurs de forme M.2 22x42mm et 22x80mm, tous dotés d'un micrologiciel commun afin de minimiser les efforts de qualification de la conception.



Le 2400 SSD offre une expérience utilisateur robuste dans divers cas d'utilisation, grâce notamment à la technologie Host Memory Buffer de Micron qui permet à l'hôte d'optimiser les performances de manière flexible. Le SSD se caractérise par une faible consommation d'énergie pour une informatique autonome tout au long de la journée, la consommation active en veille étant réduite de 50 % par rapport à la solution de génération précédente de Micron. Le SSD Micron 2400 est conçu pour répondre aux exigences du projet Athena d'Intel, permettant une autonomie de plus de neuf heures en conditions réelles sur les ordinateurs portables, même en utilisant des écrans haute définition.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP