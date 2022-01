GAMDIAS annonce le kit de périphériques de jeu HERMES E4 3-en-1 entièrement blanc.



GAMDIAS a sorti des combos de périphériques de jeu très économiques depuis 2014, et la marque se doit de donner à chaque joueur les meilleurs périphériques PC au meilleur prix. Avec la sortie du HERMES E4, GAMDIAS passe à la vitesse supérieure en annonçant le lancement d'un combo de périphériques PC premium complètement blanc, sans aucun compromis sur la qualité.







Le COMBO GAMING 3 en 1 comprend un clavier mécanique blanc multicolore de 61 touches, une souris RGB précise de 12800 DPI et un tapis de souris blanc renforcé. Les produits nouvellement lancés par la marque sont conçus et ajustés de manière à mieux s'intégrer dans l'ensemble et à offrir aux joueurs sur PC la meilleure expérience de jeu possible dans chaque équipement de jeu GAMDIAS.



UN CLAVIER MÉCANIQUE À 60% DE STYLE RGB







Le clavier mécanique blanc multicolore 61 touches est un petit clavier puissant doté de commutateurs mécaniques certifiés GAMDIAS disponibles en bleu, marron, rouge et noir. Bénéficiez d'un contrôle supérieur grâce à ce clavier compact alimenté par un câble USB Type-C détachable haute fréquence et une fonction anti-ghosting avec retournement N-Key pour des performances et une réactivité maximisées.



UNE SOURIS ERGONOMIQUE RGB DE QUALITÉ GAMING







Juste à côté du clavier compact se trouve une souris blanche au design ergonomique et épuré qui s'adapte à toutes les mains, parfaite pour les sessions de jeu de longue durée. La souris RGB est dotée d'un capteur optique avancé qui s'ajuste jusqu'à 12800 DPI pour un gameplay haute performance et de 13 effets lumineux pour une meilleure mise en valeur esthétique.



UN TAPIS DE SOURIS LISSE ET ÉTENDU







"Un tapis de souris dans un combo de périphériques de PC portables est censé être confortable mais pas trop grand." Un tapis de souris étendu avec une texture renforcée pour plus de performance et plus de confort. La surface blanche avec un logo esthétique donne non seulement une impression de qualité à toute installation, mais aussi une meilleure expérience de jeu et de travail.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP