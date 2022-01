Thermalright présente le refroidisseur de CPU Peerless Assassin 120 SE White ARGB.



Thermalright a lancé aujourd'hui le Peerless Assassin 120 SE White ARGB, une variante du refroidisseur Peerless Assassin 120 que la société a initialement lancé en avril 2021. Pour l'essentiel, le nouveau refroidisseur en aluminium à double empilement d'ailettes est identique à l'original, à l'exception de quelques changements. En tant que garniture "blanche", le refroidisseur est entièrement blanchi dans un revêtement blanc mat qui recouvre les ailettes en aluminium, les caloducs en nickel et en cuivre.











Les ventilateurs ARGB TL-C12CW-S inclus sont une variante blanche des TL-C12C-S, avec des cadres blancs, des roues givrées et un éclairage ARGB. Les ventilateurs de l'original étaient soit complètement noirs, soit entièrement blancs. Thermalright a également supprimé la plaque supérieure décorative des deux empilements d'ailettes, abaissant la hauteur Z du refroidisseur à 155 mm, contre 157 mm sur l'original. Enfin, le nouveau refroidisseur est livré avec un support prêt à l'emploi pour Intel Socket LGA1700, en plus de AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP