MSI annonce son bundle Monster Hunter Rise

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, est heureux d'annoncer un bundle avec le jeu Monster Hunter Rise, célébrant la sortie de la version PC du titre. La série Monster Hunter fait partie des plus connues, avec un nombre immense de fans à travers le monde. C’est particulièrement le cas du dernier opus, Monster Hunter Rise Switch, qui a dépassé les 7,5 millions d'unités vendues et qui maintient une croissance constante. Fort du succès rencontré par la version Switch, CAPCOM propose désormais Monster Hunter Rise sur PC pour offrir une excellente expérience de jeu et une définition 4K ! Deux des fonctionnalités phares de la version PC de Monster Hunter Rise sont la définition 4K d’une part, et la gestion de l'affichage ultra-wide, pour permettre aux fans de profiter d’une immersion absolue. La chasse aux monstres via des composants et périphériques sélectionnés par MSI renforcera encore l’immersion dans le jeu tandis que le joueur profitera de fps élevés, de textures haute définition, de l'anti-aliasing, de la profondeur de champ, du flou de mouvement, d'ombres détaillées et bien plus encore. Selon l'équipement MSI, vous pourrez profiter de fonctionnalités inattendues. Vous serez notamment en mesure de récupérer Monster Hunter Rise PC Standard Edition à l'achat de modèles MSI éligibles. La promotion débutera le 12 janvier 2022 à 00h01 et s’achèvera le 31 janvier 2022 à 23h59.