MSI dévoile ses modèles NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 12G

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, est heureux de dévoiler ses nouvelles cartes graphiques basées sur les GPUs NVIDIA® GeForce® RTX™ 3080, et équipées de 12Go de mémoire. Les trois designs traditionnels de MSI — SUPRIM, GAMING TRIO et VENTUS 3X — sont ainsi disponibles et bénéficient tous de l’expertise de MSI. Laquelle se traduit notamment par un excellent système de refroidissement, un PCB muni de plaques renforcées et optimisées, sans oublier les composants de pointe équipant les cartes NVIDIA. Propulsées par l’architecture AMPERE de NVIDIA, les GeForce RTX 3080 12G offrent un gain considérable en termes de performance et de fidélité des graphismes. Elles disposent de fonctionnalités exclusives acclamées telles que le Ray-Tracing, le suréchantillonnage via Deep Learning (DLSS), la réduction des temps de latence via NVIDIA Reflex, la technologie NVIDIA Broadcast pour le streaming ainsi que de la mémoire additionnelle leur offrant une vitesse accrue sur les applications créatives les plus populaires.



GAMME SUPRIM Les cartes SUPRIM, avec les nouveaux GPUs GeForce RTX 30, ont été conçues pour les performances, l'efficacité et le prestige, et sont refroidies grâce au système TRI FROZR 2S, notre système de refroidissement par air le plus avancé à ce jour. La chaleur est ainsi efficacement dissipée des composants critiques de la carte grâce aux ventilateurs TORX 4.0, aux ailettes de contrôle du flux d'air, aux caloducs CORE PIPES, ou encore à la backplate en métal brossé et au dissipateur thermique dédié aux modules mémoire. L'aluminium, à l'extérieur du système de refroidissement et de la plaque arrière, confère à la carte un aspect invulnérable tout en renforçant la longueur de la carte. Le RGB et ses millions de couleurs brillera de mille feux grâce à une gamme d'options d'éclairage dynamique personnalisables. Enfin, avec le Dual BIOS, les utilisateurs peuvent rapidement opter pour de faibles nuisances sonores ou pour des performances supplémentaires grâce à un simple basculement d’interrupteur.

GAMME GAMING TRIO La gamme GAMING TRIO fait peau neuve dans cette nouvelle itération et arbore un nouveau look tout en conservant un excellent équilibre entre performances, refroidissement et faibles nuisances sonores que les joueurs encensent depuis des années. Le système de refroidissement à double ventilateur a été encore amélioré, notamment grâce aux ventilateurs TORX 4.0, offrant des pales jointes deux à deux pour focaliser le flux d’air sur le système TRI FROZR 2 également retravaillé. Une backplate au fini mat renforce non seulement la carte graphique, mais fournit en parallèle une action de refroidissement passive grâce à l’usage de pads thermiques. Enfin, un éclairage RGB Mystic Light orne l'extérieur de la carte graphique, fonctionnant en synchronisation avec le reste du PC via Mystic Light Sync et Ambient Link, tous deux contrôlés avec l'utilitaire logiciel MSI Center.

GAMME VENTUS 3X La gamme populaire VENTUS 3X est de retour dans une version améliorée, désormais équipée avec des ventilateurs TORX 3.0. Que ce soit pour travailler ou jouer, la conception axée sur les performances de la série VENTUS 3X conserve les éléments essentiels propre aux cartes MSI pour accomplir n'importe quelle tâche. Un système de refroidissement robuste, une backplate renforcée au fini brossé et une esthétique industrielle font de cette carte graphique un choix idéal pour toutes les configurations.



MSI CENTER La suite logicielle exclusive MSI Center dynamise l'expérience utilisateur avec des utilitaires faciles à utiliser. L'un de ces utilitaires, Frozr AI Cooling, synchronise les ventilateurs du système connectés à une carte mère MSI compatible afin de réagir automatiquement et uniformément aux montées en températures du PC.

MSI AFTERBURNER MSI Afterburner est l’utilitaire d’overclocking de carte graphique le plus connu et le plus utilisé dans le monde qui vous offre un contrôle total de votre carte. Afterburner vous offre un boost de performances pour profiter d’une expérience plus fluide grâce au gain de FPS.

Disponibilité Les nouvelles cartes graphiques MSI GeForce RTX 3080 12G LHR devraient être disponibles à partir du 11 janvier 2022.

Caractéristiques