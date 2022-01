Des drivers NVIDIA GeForce 511.17 mais réservés aux RTX 3080...







Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière lors de la parution du pilote Studio 511.09, avec la sortie de plusieurs titres phares prévue pour la mi-janvier 2022, NVIDIA n'a pas tardé à publier de nouveaux drivers.







Comme prévu, ces nouveaux drivers GeForce sont basés sur la nouvelle branche R510 et prennent le numéro de version 511.17. Toutefois, disons-le tout de suite, cette mise à jour est pour le moment exclusivement réservée aux cartes graphiques GeForce RTX 3080 que ce soit la version originale de 2020, l'édition LHR du printemps 2021 et bien sûr la nouvelle version lancée aujourd'hui qui bénéficie de 12 Go de mémoire GDDR6X contre 10 Go pour les modèles précédents.



Cette carte GeForce RTX 3080 12 Go survitaminée est d'ailleurs officiellement disponible aujourd'hui dans le commerce ce qui justifie la sortie de ce pilote. Les OEM ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, GALAX, GIGABYTE, Inno3D, MSI, Palit, PNY et ZOTAC proposent des cartes RTX 3080 dotées de 12 Go de mémoire 12 Go. NVIDIA précise que la puce GA102-220 qui équipe ces cartes a bien un hashrate bridé (LHR) pour le minage de cryptomonnaies.



Les différentes éditions du GPU GeForce RTX 3080



- GeForce RTX 3080 (GA102-200) : PCIVEN_10DE&DEV_2206 (septembre 2020),

- GeForce RTX 3080 LHR 10 Go (GA102-202) : PCIVEN_10DE&DEV_2216 (mai 2021),

- GeForce RTX 3080 LHR 12 Go (GA102-220) : PCIVEN_10DE&DEV_220A (janvier 2022).



La version unifiée du pilote pour le 14 janvier 2022



Pour en revenir à ce pilote GeForce 511.17, il est quand même curieux que NVIDIA le réserve aux seuls GPU GeForce RTX 3080 d'autant plus que de nombreux utilisateurs attendent avec impatience certains correctifs comme celui pour les écrans noirs aléatoires sur les configurations multi-écrans déjà intégré au pilote Studio 511.09. D'après NVIDIA, ce pilote unifié GeForce Game Ready 511.xx sera disponible pour tous les GPU dès le 14 janvier 2022. Encore un tout petit peu de patience donc...



Plusieurs nouveaux jeux supportés



En attendant que toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX et RTX soient compatibles avec ces drivers, vous pourrez vous consoler avec les notes de version du pilote 511.17 qui listent déjà les améliorations proposées.



Cette mise à jour, qualifiée de GeForce Game Ready Driver, ajoute comme prévu le support de nouveaux jeux tels que God of War, GRIT, Hitman III, Monster Hunter Rise, The Anacrusis et Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction. Au passage, sachez qu'elle offre la compatibilité des deux fonctions DLSS et Reflex avec God of War et Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction.



Une super résolution dynamique (DSR) avec IA



Comme on pouvait s'y attendre, nouvelle branche oblige, ces drivers R510 ajoutent d'autres améliorations importantes par rapport à la branche R495. NVIDIA annonce en effet avoir intégré une dose d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond dans la fonction Dynamic Super Resolution (DSR). NVIDIA parle donc désormais de Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) qui permettrait d'améliorer encore un peu plus la qualité d'image et/ou les performances dans la majorité des jeux du marché. D'après NVIDIA, la qualité d'image offerte par le mode DLDSR 2.25x serait équivalente à celle obtenue avec le mode DSR 4x sauf que les performances sont nettement meilleures !



Pour vanter les mérites du Deep Learning Dynamic Super Resolution, NVIDIA prend comme exemple le jeu Prey qui fonctionne à 145 FPS à la résolution native de 1080p sur la configuration de test de NVIDIA. En mode DSR 4x, la mise à l'échelle se fait de la résolution 4K vers la résolution 1080p ce qui est gourmand en ressources et fait chuter le nombre d'images par seconde à seulement 108 FPS. En revanche, en DLDSR 2.25x, la mise à l'échelle se fait intelligemment de la résolution 1620p vers la résolution 1080p ce qui offre au final une qualité identique mais on conserve un niveau de performances nettement supérieur au DSR avec 143 FPS au compteur.



Pour activer DLDSR, il faut se rendre dans l'onglet Paramètres 3D du panneau de configuration NVIDIA Control Panel et sélectionner un coefficient (DL) : 1,78x (2560x1440) ou 2,25x (2880x1620).



Seul bémol, la super résolution dynamique avec IA DLDSR est réservée aux GPU GeForce RTX 20/30 Series, seuls à disposer des cœurs Tensor requis...



Trois nouveaux filtres Freestyle



NVIDIA annonce également dans les drivers 511.17 l'ajout de trois nouveaux filtres pour la fonction d'effets visuels Freestyle. Il s'agit du Screen Space Ray Traced Global Illumination (SSRTGI) aussi connu sous le nom Ray Tracing ReShade Filter mais aussi du Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) ainsi que du Dynamic Depth of Field (Dynamic DOF).



Nouveaux moniteurs certifiés G-SYNC



Si on sait maintenant que les téléviseurs OLED Philips 2021 et les modèles LG 2022 seront prochainement compatibles avec la technologie G-SYNC, cette mise à jour 511.17 ajoute déjà le support de plusieurs moniteurs Adaptive-Sync/FreeSync supplémentaires avec la synchronisation G-SYNC.



Les moniteurs ci-dessous sont effectivement désormais certifiés G-SYNC Compatible :



- AOC AG275QG3R4B+,

- AOC AG275QXE,

- AOC Q32G3WG3,

- Dell G2723HN,

- HP OMEN 27i IPS,

- MSI MPG321UR-QD,

- Philips 24M1N3200ZA,

- ViewSonic VX3220-4K-Pro.



Un TGP ajustable dans le pilote ?



Les drivers RTX Enterprise pour les cartes graphiques professionnelles Quadro et RTX ont également été mis à jour début janvier en version 511.09. Les notes de version annoncent quelques autres nouveautés dans la branche R510 non listées dans celles du pilote GeForce 511.17 comme la possibilité d'ajuster la la puissance maximale utilisable par le GPU mieux connue sous la mention TGP (Total Graphics Power) ce qui permet à l'utilisateur de définir un TGP plus élevé pour améliorer les performances. A voir si cela sera aussi disponible pour les GPU grand public GeForce.



Un autre changement listé dans les notes de version des drivers RTX Enterprise 511.09 concerne la fonction Dynamic Boost qui est désormais disponible lorsque l'ordinateur portable est connecté au secteur pour offrir une répartition intelligente des ressources énergétiques entre les différents composants du système. Là aussi, NVIDIA n'en parle pas encore pour les GPU grand public.



Pour finir, nous pouvons également vous annoncer que les drivers GeForce 511.17 supportent l'API Vulkan 1.2.194, contiennent un nouveau pilote HD Audio 1.3.39.1 pour les sorties DisplayPort et HDMI et corrigent quelques bugs comme les saccades du jeu Detroit Become Human, le texte clignotant avec des couleurs 12 bit ou encore le blocage du curseur de la souris en HDR ou G-SYNC.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 511.17 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) et les GPU GeForce RTX 3080 : Cliquez ICI.



