DeepCool lance les boîtiers ATX Mid-Tower de la série CK.



DeepCool, une marque mondiale dans la conception et la fabrication de composants informatiques de haute performance pour les passionnés du monde entier, annonce les boîtiers Mid-Tower de la série CK, qui comprend les CK500, CK500WH, CK560 et CK560WH. Disponibles en noir et blanc, tous les boîtiers offrent un équilibre entre flux d'air, performances silencieuses et refroidissement exceptionnel pour le constructeur moderne.











La SÉRIE CK offre une approche claire et nette du design d'un châssis d'ordinateur. Pour les constructeurs minimalistes qui apprécient le panneau frontal solide et minimal des CK500 et CK500WH, ils peuvent être assurés que les performances de circulation de l'air ne sont pas entravées grâce à des sorties de ventilation élargies sur les panneaux avant, supérieur et arrière pour une circulation d'air supplémentaire. Pour les constructeurs qui exigent un flux d'air encore plus important, les CK560 et CK560WH sont dotés d'un panneau frontal unique en acier avec des motifs en forme de croix. Tous les boîtiers offrent une esthétique épurée et un look moderne, tout en étant dotés de nombreuses fonctionnalités permettant d'étendre et de mettre à niveau le matériel.











Refroidissement exceptionnel avec une gestion thermique optimisée



Les boîtiers mi-tour de la série CK sont dotés de panneaux de circulation d'air améliorés à l'avant, au sommet et à l'arrière, avec des sorties de ventilation plus grandes pour améliorer la circulation. Les CK500 sont équipés de deux ventilateurs de 140 mm préinstallés qui contribuent à améliorer les performances de refroidissement tout en réduisant le bruit au minimum, tandis que les CK560 comportent un total de quatre ventilateurs préinstallés qui contribuent à améliorer les performances de refroidissement, les trois ventilateurs ARGB avant illuminant votre système. Le CK560s s'est également conformé aux constructeurs qui apprécient les conceptions de flux d'air sont traités à un panneau frontal unique en acier à motif de croix.



Un intérieur large et spacieux avec des supports aux bons endroits



Les boîtiers mi-tour de la série CK prennent en charge les cartes mères jusqu'à E-ATX ainsi qu'une grande hauteur de refroidisseur de CPU jusqu'à 175 mm et des longueurs de GPU jusqu'à 380 mm. La capacité de refroidissement est optimisée sur le CK SERIES, avec jusqu'à 6x 120 mm ou 5x 140 mm ventilateurs de refroidissement et le support pour les radiateurs AIO jusqu'à 280/360 mm par le panneau avant et 240/280 mm sur le panneau supérieur. Un support de GPU réglable et anti-affaissement permet de le positionner à deux endroits différents, en fonction de la taille des cartes graphiques.



Le reste des commodités



Les boîtiers de la SÉRIE CK offrent un accès facile au panneau avant, avec une ouverture rapide simple qui révèle un plateau de filtre à poussière. Les deux panneaux latéraux sont dotés de vis à oreilles captives avec un mécanisme de glissement et de verrouillage. La capacité de stockage sans outil permet à l'utilisateur d'installer jusqu'à 2 SSD de 2,5" directement sur la plaque arrière grâce à un support efficace à broches et 2 disques durs de 3,5" en dessous dans des plateaux de cage à disque sans outil pour un stockage ample et discret. L'entrée/sortie avant comprend : 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, 1x Combo Audio Mic Jack.



Disponibilité, garantie et prix



Le DeepCool CK SERIES Mid-Tower Cases est disponible sur le réseau mondial DeepCool de détaillants et distributeurs autorisés. Les boîtiers mi-tour CK SERIES sont couverts par une garantie d'un an, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de DeepCool. Pour connaître les prix actualisés des boîtiers mi-tour CK SERIES, veuillez consulter le site Web de DeepCool ou contacter votre représentant commercial DeepCool local.



Les Prix :



- CK560 - 99.99 Dollars,

- CK560 WH - 104.99 Dollars,

- CK500 - 79.99 Dollars,

- CK500 WH - 84.99 Dollars.



TECHPOWERUP