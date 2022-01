TEAMGROUP et ASUS annoncent la mémoire DDR5 T-FORCE et le SSD PCIe 4.0.



TEAMGROUP a annoncé aujourd'hui la sortie mondiale de la T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY et de la T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 SSD à la fin de ce mois. Le premier lot sera disponible sur la boutique Amazon nord-américaine. Créés en collaboration avec ASUS TUF Gaming Alliance, les deux produits allient style de jeu militaire et performances de haut niveau. L'ajout de la série co-brandée à l'alliance de jeu hardcore signifie des produits de meilleure qualité et des configurations plus agréables et cohérentes pour le marché des amateurs de jeu.







La T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY est la première mémoire d'overclocking DDR5 RGB certifiée et rigoureusement testée par ASUS TUF Gaming Alliance. Le design fusionne l'esthétique inspirée des chasseurs furtifs avec les éléments de jeu uniques de la TUF Gaming Alliance pour créer un look distinctif qui présente un dissipateur thermique à angle ultra large de 120° et un éclairage RGB saisissant. Il est compatible avec le logiciel de contrôle de l'éclairage ASUS Aura Sync, ce qui permet aux joueurs d'ajuster les effets RVB comme ils le souhaitent pour créer des plateformes de jeu personnalisées et accrocheuses. La première version du produit aura une vitesse de 5 200 MHz et sera proposée dans un kit de 2x 16 Go à double canal.







Le SSD M.2 PCIe 4.0 TUF Gaming Alliance T-FORCE CARDEA Z440 est le premier SSD M.2 PCIe 4.0 à être lancé dans la série TUF Gaming Alliance d'ASUS. Il est équipé d'une version améliorée du dissipateur thermique à ailettes en aluminium de TEAMGROUP et d'une conception conductrice spéciale qui réduit les températures de 48 %, offrant des performances de lecture et d'écriture plus stables et lui permettant d'atténuer les problèmes d'étranglement mieux que d'autres SSD. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 5 000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 4 400 Mo/s. Les excellentes performances du TUF SSD, ainsi que la prise en charge des normes PCIe Gen 4x4 et NVMe, en font le meilleur choix pour les jeux de style militaire. De plus, son design extérieur qui intègre les éléments militaires uniques de TUF Gaming démontre pleinement l'âme du jeu hardcore.



Disponibilité et Prix



Le T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY et le T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 SSD présenteront aux joueurs une nouvelle génération d'évolution technologique et des vitesses étonnamment rapides en 2022. Marquez vos calendriers pour le lancement mondial pour ne pas le manquer.



Les Prix :



- T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY 5200 MHz 2x 16 Go : 429.99 Dollars,

- T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 SSD 1 To : 179.99 Dollars.



TECHPOWERUP