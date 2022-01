NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB Real : La EVGA FTW3 Ultra se montre.



NVIDIA prépare effectivement une variante de 12 Go de la GeForce RTX 3080, la positionnant entre la RTX 3080 actuelle (10 Go) et la RTX 3080 Ti, dans ce qui est une gamme extrêmement encombrée au sommet.







Si l'on se fie à la récente aventure de NVIDIA qui a nécromantisé la RTX 2060 "Turing" avec 12 Go de mémoire, la RTX 3080 12 Go pourrait ne pas être une simple augmentation de la mémoire, mais s'accompagner d'autres améliorations des spécifications, à commencer par le bus mémoire GDDR6X plus large de 384 bits (contre 320 bits pour la RTX 3080 originale), quelques cœurs CUDA supplémentaires et des horloges plus élevées. Une photo d'une carte EVGA personnalisée a été prise par VideoCardz. Son design est standard EVGA, ressemblant à la RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, mais avec la boîte clairement étiquetée "RTX 3080" et "12 Go GDDR6X".



VIDEOCARDZ