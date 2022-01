[CES 2022] Lenovo Legion lance quatre nouveaux ordinateurs portables de jeu au CES.



Dès sa création, Lenovo Legion a voulu rendre l'expérience de jeu moderne immersive et plus inclusive. Au CES 2022, Lenovo Legion poursuit une fois de plus sa quête d'un jeu et d'une productivité inébranlables pour les joueurs de toutes les générations et les créateurs de contenu, qui peuvent désormais profiter universellement d'un divertissement et d'un jeu de qualité supérieure à partir de postes de combat à domicile, de dortoirs, d'arènes d'esports - ou pratiquement n'importe où, tout en restant élégants.















Lenovo a dévoilé aujourd'hui son premier lot de PC, d'écrans, d'accessoires et de logiciels et services destinés aux joueurs, prêts pour la bataille 2022. Il s'agit des puissants ordinateurs portables Lenovo Legion 5i Pro et Lenovo Legion 5 Pro de 16 pouces et des ordinateurs portables Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion 5 de 15 pouces. Les nouveaux ordinateurs portables de jeu sont disponibles avec les performances de Windows 11, les processeurs AMD Ryzen de nouvelle génération ou les processeurs Intel Core de 12e génération et les derniers GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateurs portables.



Inspirés par les recherches des joueurs, ces nouveaux appareils célèbrent le design du "minimalisme magique" et marquent un saut vers une esthétique contemporaine avec des détails utiles comme un mot-symbole épuré, une ventilation expressive et un éclairage immersif.



Un appareil photo placé sur le dessus avec un bouton d'arrêt eShutter et une protection du port arrière donnent un aspect élégant de puissance et de performance qui contribue à créer une expérience plus inclusive axée sur le plaisir du joueur et la victoire, et non sur les étiquettes. Associé à des exclusivités appréciées des fans de Legion, comme les propriétés thermiques avancées de Legion Coldfront 4.0, les vitesses fulgurantes et l'ergonomie améliorée du clavier Legion TrueStrike, ainsi que les réglages optimisés pour les jeux via Lenovo Vantage.



Cette gamme impressionnante est complétée par le moniteur Lenovo Legion Y25-30, élégant et à faible latence, destiné aux joueurs sérieux à la recherche d'un avantage, ainsi que par deux autres moniteurs certifiés Eyesafe, le Lenovo G27qe-20 et le Lenovo G24qe-20, qui offrent aux joueurs d'entrée de gamme une faible lumière bleue naturelle et une grande polyvalence.



Avec des machines de jeu aussi bien conçues et offrant des performances maximales dans les sports extrêmes, il n'est pas étonnant que Lenovo Legion soit le PC et le moniteur officiels des Apex Legends Global Series. Pourtant, même le meilleur matériel peut être amélioré avec le bon logiciel ; voici Legion Arena, la nouvelle application sur appareil de Lenovo qui offre aux joueurs un moyen facile de consolider les jeux qu'ils possèdent sur plusieurs plates-formes en un seul endroit pour rechercher, lancer et jouer à des jeux de leur bibliothèque entière.



Tout cela fait partie de la vision plus claire de Lenovo, qui consiste à créer un écosystème de technologies Lenovo Legion plus intelligentes, de services attrayants et de solutions logicielles connectées, avec au cœur le jeu compétitif, car lorsque chaque seconde compte, c'est l'expérience qui compte le plus.



Calibré pour écraser la concurrence : le Lenovo Legion 5 Pro Series (16")



Tout le monde doit commencer quelque part ; avant qu'un joueur n'ait la chance de tout déchirer dans les séries, il doit d'abord se mettre à niveau avec un ordinateur portable éprouvé, connu pour offrir des performances de jeu élevées, un cran au-dessus de la norme et conçu pour s'intégrer parfaitement à votre vie. Conçus pour supporter des graphiques de grande puissance et testés par des tiers pour des performances maximales, les Lenovo Legion 5i Pro et Lenovo Legion 5 Pro, axés sur les sports d'équipe, sont les premiers ordinateurs portables 16 pouces au monde dotés d'un écran de jeu WQHD+ à taux de rafraîchissement adaptatif de 240 Hz pour vous aider à gravir les échelons.



Certifié Gold Label pour ses hautes performances de jeu TÜV Rheinland, cet ordinateur portable contribue à réduire les effets négatifs de la lumière bleue dus à l'augmentation du temps passé devant l'écran. La conception plus intelligente de ce concentré de puissance offre une variété de ports et de fentes et prend en charge un superbe taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz.



Bientôt, les joueurs pourront passer de façon dynamique à des taux de rafraîchissement variables en s'adaptant à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz dans la prochaine vague de portables Lenovo Legion 5i/5 Pro livrés. Les expériences immersives commencent sur un écran IPS WQHD+ (2960 x 1600) de 16 pouces au format 16:10 avec une gamme de couleurs sRGB à 100 % et un temps de réponse allant jusqu'à 3 ms. Obtenez la certification VESA DisplayHDR 400 et jusqu'à 500 nits de luminosité pour une expérience visuelle incroyable. Il prend en charge Dolby Vision, qui donne vie à vos jeux et divertissements préférés avec une qualité d'image spectaculaire et une fluidité de jeu via NVIDIA G-SYNC avec moins de déchirures d'écran.



Avec une bande passante élargie grâce à la mémoire DDR5 de 4800Mhz et jusqu'à 1 To PCle SSD (Gen4) de stockage pris en charge, les consommateurs feront l'expérience de moins de décalage avec l'emplacement amélioré de l'antenne Wi-Fi 6E et une batterie d'une capacité de 80Whr et Super Rapid Charge pour passer de zéro à 80% d'autonomie en seulement 30 minutes de charge. Pour un jeu et une productivité sans faille en déplacement, les dernières machines prennent en charge la charge USB Type-C jusqu'à 135 W pour plus de mobilité, avec un adaptateur plus fin fournissant une puissance dédiée entre 230 W jusqu'à 300 W.



Laissez l'apprentissage automatique vous prêter main forte via l'optimisation de la batterie pilotée par l'intelligence artificielle (IA) du Lenovo Legion pour une longévité de la batterie et des performances thermiques améliorées - il suffit d'appuyer sur les touches Fn+Q pour passer en mode intelligent.



Une puissance turbo avec un choix de processeurs Intel Core i9-12900H jusqu'à la 12e génération ou de processeurs AMD Ryzen 9 6900HX jusqu'à la prochaine génération. Obtenez des performances graphiques robustes grâce à un choix de plusieurs configurations optimisées, y compris le dernier GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, qui donne du punch aux jeux AAA. Cet ordinateur portable de jeu bénéficie de performances brutes et atteint jusqu'à 150 W de puissance graphique totale (TGP) boostée grâce à la distribution d'énergie plus intelligente du Legion AI Engine.



Conçu pour les esports, le système de refroidissement de l'appareil comprend un système de ventilateurs actualisé, une zone d'échappement plus grande et une disposition améliorée des caloducs penta qui achemine efficacement l'air vers des températures de peau plus basses.



Un bloc de cuivre se trouve sous le processeur et sert de dissipateur thermique pour aider à dissiper la chaleur créée lors des sessions de combat acharné, et les pales de ventilateur des ordinateurs portables Lenovo Legion dévoilés aujourd'hui sont plus fines de 40 % par rapport à la génération précédente pour aider à garder le système plus silencieux. Le Legion Coldfront 4.0 offre désormais la suppression du bruit comme l'un de ses nouveaux attributs grâce à un châssis isolé du bruit.



Une suppression du bruit plus intelligente est également une obsession partagée avec Nahimic Audio de SteelSeries. Conçu pour les joueurs acharnés, Nahimic Audio sur les portables Lenovo Legion offre un réglage du son et des effets audio de niveau professionnel grâce à un égaliseur précis à 10 bandes qui permet aux joueurs de personnaliser les fréquences sonores de leurs jeux.



Le réglage de chaque bande permet à l'utilisateur de mettre en évidence les sons les plus importants pour lui et son jeu - comme entendre clairement les bruits de pas des ennemis dans le jeu, tout en minimisant les distractions. Grâce au système de haut-parleurs stéréo de 2 x 2 W, les joueurs sur PC peuvent également optimiser les sons qui les entourent pour une expérience immersive avec la fonction "easy surround" de Nahimic, conçue pour intégrer n'importe quel haut-parleur Bluetooth afin d'améliorer la conscience spatiale du joueur grâce au son.



Disponible dans les teintes Storm Grey métallique et Glacier White nacré10, le corps durable de la série Lenovo Legion 5 Pro est plus fin que la génération précédente. Doté d'un couvercle et d'une charnière taillés sur mesure, le nouvel ordinateur portable est équipé d'une charnière sans bosse pour une protection accrue et d'un obturateur électronique de confidentialité sur la webcam HD placée en haut. La série Lenovo Legion 5 Pro est également construite à partir d'un mélange d'aluminium et de magnésium (Al + Mg) pour une extrême légèreté. Les ordinateurs portables sont dotés du nouvel éclairage Legion Spectrum RGB, un système d'effets de rétroéclairage à 4 zones développé spécialement pour les PC Lenovo Legion et de notre clavier Legion TrueStrike avancé. Choisissez entre un rétroéclairage bleu en option qui s'harmonise parfaitement avec le portable en blanc glacier, ou essayez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec 17 profils de couleurs personnalisés pour vous exprimer - le tout accessible via Lenovo Vantage.



Plus frais, plus fin et plus silencieux qu'auparavant - le Lenovo Legion 5 Series (15")



Conçus pour tous les joueurs qui veulent un PC polyvalent pour les aider à rester sociables, connectés et à s'amuser sans sacrifier les performances, le portable Lenovo Legion 5i de 15 pouces, équipé d'un processeur Intel Core i7-12700H de 12e génération, et le portable Lenovo Legion 5 de 15 pouces, équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800H, représentent un juste milieu entre les performances de jeu et les besoins en matière de multitâche, de productivité et de divertissement. Ces ordinateurs portables minces et super minimes sont discrets et sont équipés d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3060 en option, ou d'un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3070 Ti pour aller encore plus loin dans l'expérience graphique avec un TGP18 boosté à 140 W et une horloge de boost à 1485 MHz.



Les deux modèles d'ordinateurs portables sont proposés dans les teintes Storm Grey et Cloud Grey avec un choix de rétroéclairage RVB à 4 zones ou blanc via notre nouvelle solution d'éclairage RVB Legion Spectrum intégrée au clavier Legion TrueStrike, qui est désormais disponible dans une couleur entièrement grise avec des capuchons de touches WASD interchangeables pour un look personnalisé.



Qu'il s'agisse de taper un rapport pour la classe ou le travail, ou simplement de cliquer sur des MOBA, vos frappes sont désormais nettement plus silencieuses, avec une réduction de 33 % du bruit de percussion par rapport à la génération précédente, grâce à l'amélioration de la course des touches des commutateurs à atterrissage doux, qui offrent une course de 1,5 mm. De plus, le système de refroidissement furtif amélioré qui équipe les ordinateurs portables Lenovo Legion 5 est thermiquement plus efficace et plus silencieux. Il est doté d'un ventilateur 40 % plus puissant et d'une surface d'ailettes d'échappement 45 % plus grande que celle de la génération précédente.



Portable sans effort et conçu pour être 15 % plus fin qu'auparavant pour une mobilité encore plus grande, ce portable de jeu grand public présente un autre grand changement : son revêtement en métal mélangé à de l'aluminium et du magnésium - dites adieu à la vieille sensation de plastique et dites bonjour à une température de peau plus fraîche. Observez la conception de la bosse de l'appareil photo pour une solution de levage améliorée à un doigt, tandis que le renfoncement pratique de l'entrée/sortie arrière maintient les adaptateurs USB-C branchés au niveau de la machine pour faciliter le glissement de cet ordinateur portable dans et hors d'un sac.



Offrant des vitesses pour les jeux intenses avec des configurations d'affichage flexibles pour la plupart des joueurs, y compris un écran WQHD (2560 x 1440) IPS 16:9 de 15 pouces avec une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide allant jusqu'à 165 Hz, une gamme de couleurs sRGB de 100 % à 300 nits de luminosité et des visuels à spectre complet avec Dolby Vision.



Les autres caractéristiques des nouveaux Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion 5, comprennent :



- Le son engageant des haut-parleurs stéréo 2x 2 W de Nahimic 3D Audio qui sonne encore mieux lorsqu'il est associé à un casque ou à des haut-parleurs externes.

- La prise en charge du Wi-Fi 6E rapide et une recharge plus rapide grâce à l'alimentation USB-C plus polyvalente.



Découvrez votre prochain jeu préféré grâce à la collaboration de Lenovo avec Microsoft pour un accès illimité à plus de 100 jeux de haute qualité. Les joueurs grand public équipés de PC Lenovo, y compris le Lenovo Legion 5i et le portable Lenovo Legion 5, peuvent obtenir jusqu'à trois mois gratuits11 de Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, y compris EA Play. Avec l'ajout fréquent de nouveaux jeux, il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer. Téléchargez et jouez en haute fidélité ou jouez à des jeux de console depuis le cloud avec des contrôleurs connectés. Demandez vos trois mois maintenant et jouez !



Voici les fiches techniques :



















