[CES 2022] MSI présente le routeur RadiX AXE6600 au CES.



Bien que l'on ne sache pas grand-chose du prochain routeur de MSI, la société a présenté le RadiX AXE6600 lors de son événement CES virtuel. Il s'agirait d'un routeur WiFi 6E basé sur un SoC Qualcomm 1,8 GHz non spécifié. L'AXE6600 dans le nom du modèle devrait se décomposer en 600 Mbps dans la bande de 2,4 GHz, 1200 Mbps dans la bande de 5 GHz et 4800 MHz dans la bande de 6 GHz, si l'on se fie aux routeurs ayant la même vitesse nominale. En fait, les spécifications semblent être similaires à celles du Linksys Hydra Pro 6E, car il semble être basé sur le même SoC ou du moins un SoC similaire de Qualcomm.







La chose qui est évidente, en particulier à partir du teaser de MSI sur Twitter, est que le routeur aura beaucoup de bling bling RVB intégré dans les antennes. Le logo en forme de dragon de MSI sur le routeur est un bouton qui, selon Tom's Hardware, permet de faire défiler les différents préréglages de QoS "AI". La question de savoir si cela sera utile ou pratique dans la réalité est sujette à débat. Le routeur est encore attendu dans quelques mois, avec un lancement prévu au cours du second semestre de cette année. Et si vous vous posez la question, oui, MSI a déjà fabriqué des routeurs auparavant, mais c'était il y a longtemps et ils n'étaient pas particulièrement populaires.



TECHPOWERUP