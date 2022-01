[CES 2022] Akasa annonce de nouveaux ventilateurs IP68, un refroidisseur de CPU et un nouveau boîtier sans ventilateur pour le NVIDIA Jetson Nano.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions de boîtiers passifs, de refroidisseurs, de ventilateurs, d'éclairage pour PC et d'une vaste gamme de lecteurs de cartes, de câbles et d'adaptateurs, vient d'annoncer quatre nouveaux produits passionnants lors du CES 2022 à Las Vegas, aux États-Unis. Tout d'abord, le nom "OTTO", dérivé des animaux de la loutre, et plus particulièrement de leur agilité dans l'eau et de leurs membres hautement évolués et spécialisés pour atteindre des vitesses rapides. La nouvelle série OTTO utilise une superbe ingénierie de conception issue de l'industrie automobile, avec un design ergonomique qui crée une expérience transparente et quasi silencieuse grâce à sa conception structurelle anti-vibration brevetée.







Grâce à sa conception avancée et à sa résistance à l'eau et à la poussière jusqu'à la classification IP-68, il est parfait pour les applications lourdes. Akasa présente deux modèles dans cette série, le premier étant le 'OTTO SC12', un ventilateur de 120 mm avec des pales en forme de faucille qui a été perfectionné pour fournir une pression plus centralisée pour les PC et autres applications lourdes de radiateurs et de dissipateurs. D'autre part, le 'OTTO SF12' est un ventilateur de 120 mm avec des pales S-Flow qui ont été spécifiquement ajustées sur la courbe P-Q pour se concentrer sur le flux d'air global, ce qui en fait le ventilateur parfait pour les PC et les boîtiers. Le cadre détachable permet un nettoyage et une maintenance aisés dans les applications plus industrielles. La série OTTO est idéale pour ceux qui recherchent l'ultra-performance dans des applications spécialisées ou à usage intensif.



Le nouveau refroidisseur de CPU premium Alucia H4 canalise la puissance des vagues océaniques dans ses performances de refroidissement actif des processeurs de bureau pour Intel Core i9 et AMD Ryzen 9 jusqu'à 185 W de puissance thermique. Ses pales de couleur bleue apaisante sont associées à une technologie de rotor avancée et à des coussinets anti-vibration qui permettent au ventilateur de fonctionner à sa capacité maximale avec un minimum de nuisances sonores. De plus, les élégantes ailettes noires haute densité, associées à la technologie de caloduc à contact direct et à la pâte thermique AK-T656 ultra-performante incluse, maximisent la distribution thermique et la dissipation de la chaleur afin de refroidir efficacement le processeur. La compatibilité avec la RAM de la carte mère est également prise en compte avec son design de dissipateur incliné unique. L'Alucia H4 est parfait pour les joueurs, les non-RGB et les amateurs de performances.



Akasa a annoncé la sortie de la nouvelle série de boîtiers sans ventilateur en aluminium sous le nom de "Machina" pour NVIDIA Jetson. Nous présentons tout d'abord le boîtier 'Machina N' pour le kit de développement NVIDIA Jetson Nano, qui présente un design moderne et pratique : le boîtier fait office de dissipateur thermique et le design épuré et minimaliste des ailettes augmente la surface de dissipation de la chaleur. Le kit comprend également un accès complet aux connecteurs d'entrée/sortie arrière de la carte Jetson Nano. Construire le NVIDIA Jetson Nano avec ce boîtier en aluminium haut de gamme et ultra silencieux ne peut être plus facile grâce à son module thermique dédié. Le boîtier Machina N permet l'intégration d'un kit de développement dans un système fermé, parfait pour une variété d'applications d'IA de pointe d'entrée de gamme.



TECHPOWERUP