[CES 2022] Thermaltake annonce le clavier ARGENT K6 RGB Gaming et la souris Damysus RGB Gaming.



Thermaltake, la marque de premier plan dans le domaine des boîtiers, des systèmes de refroidissement, des périphériques de jeu et des solutions de mémoire pour les passionnés, a pour objectif d'offrir de meilleures expériences de jeu aux utilisateurs en proposant des périphériques de jeu plus avancés. Cette fois, les derniers périphériques de jeu ARGENT K6 RGB Low-Profile Mechanical Gaming Keyboard, Damysus Wireless RGB Ergonomic Gaming Mouse et Damysus RGB Ergonomic Gaming Mouse ont été présentés à l'exposition virtuelle Thermaltake EXPO 2022 de janvier.











Pour offrir une expérience de frappe plus confortable, Thermaltake présente le premier clavier mécanique Low-Profile Gaming de sa gamme. L'ARGENT K6 RGB Low-Profile Mechanical Gaming Keyboard est doté d'une plaque supérieure en aluminium avec un design de capuchon de touche flottant, incorporant des commutateurs mécaniques Cherry MX Low-Profile RGB Red et Silver évalués à 50 millions de frappes, offrant le retour tactile le plus durable, précis et réactif. De plus, le clavier ARGENT K6 est livré avec un repose-poignets en cuir synthétique pour un soutien confortable de vos poignets.



Le clavier ARGENT K6 est également doté d'une fonction d'enregistrement de macros, de commandes multimédias dédiées et de ports audio et USB pass-through. Les utilisateurs peuvent profiter d'un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB grâce aux touches de réglage permettant de sélectionner la luminosité, la vitesse, la direction et les zones. Le clavier ARGENT K6 peut être contrôlé par le logiciel iTAKE, y compris les macros, les profils de jeu et les effets d'éclairage RVB, et il est entièrement compatible avec les produits TT RGB PLUS 2.0 pour l'illumination RVB, la synchronisation avec les autres produits TT RGB.



Souris de jeu ergonomique sans fil RGB de DAMYSUS



Avec un poids de seulement 83 g, la souris ergonomique sans fil RGB pour jeux vidéo de DAMYSUS est légère et permet aux amateurs de jeux vidéo de profiter d'un jeu rapide sans effort. Les performances sont excellentes, avec un puissant moteur optique PixArt PMW-3370 pouvant atteindre 19 000 DPI, des commutateurs OMRON à 60 millions de clics et un microcontrôleur 32 bits ARM intégré avec une mémoire flash de 512 Ko.



Les utilisateurs peuvent utiliser la souris de jeu ergonomique sans fil RVB de DAMYSUS de trois façons : connexion via 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 ou connexion filaire USB qui recharge la souris lorsqu'elle est branchée. Bénéficiez d'une autonomie de 36 heures avec la connexion 2,4 GHz et de 52 heures avec le Bluetooth tout en gardant les lumières RVB allumées. De plus, les utilisateurs peuvent profiter de l'éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB sur 2 zones distinctes et elle est compatible avec les logiciels iTAKE et TT RGB PLUS 2.0.



Souris de jeu ergonomique DAMYSUS RGB



Pesant seulement 74 g et à peine plus légère que la souris sans fil, la conception légère de la DAMYSUS RGB Ergonomic Gaming Mouse permet aux utilisateurs de faire glisser la souris sans effort dans les situations de travail et de jeu. Dotée d'un puissant moteur optique PixArt PMW-3389 pouvant atteindre 16 000 DPI et de commutateurs OMRON à 60 millions de clics, la DAMYSUS RGB Ergonomic Gaming Mouse offre un suivi brillant sur diverses surfaces et une durabilité accrue.



Les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de l'inconvénient de traîner car le câble USB-C de la DAMYSUS RGB Ergonomic Gaming Mouse est fabriqué en paracorde, ce qui donne plus de flexibilité pour se déplacer, que ce soit dans des conditions de travail ou de jeu. En outre, les utilisateurs peuvent profiter d'un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB sur 2 zones distinctes et la souris est compatible avec les logiciels iTAKE et TT RGB PLUS 2.0.



