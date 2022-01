Nouveaux drivers Intel Bluetooth/Wi-Fi 22.100.1 et Killer 3.1121.1165.



De nouveaux drivers Bluetooth et Wi-Fi sont disponibles pour les cartes réseaux Intel que ce soient des cartes filles ou des contrôleurs intégrés sur une carte mère. Il s'agit des drivers 22.100.1 qui succèdent donc aux versions 22.90.x de novembre 2021.







D'après Intel, quelques bugs ont été corrigés comme l'échec de la connexion Wi-Fi lorsque le point d'accès demande le changement de canal. Du côté du pilote Bluetooth, Intel indique qu'il s'agit de la première version à supporter la carte Wi-Fi 6E AX411 même si en réalité elle était déjà supportée depuis plusieurs versions. Un problème de faible qualité audio avec certaines enceintes sans fil durant un appel vocal a été corrigé. La qualité audio a également été améliorée avec certains casques audio Bluetooth AAC sur certaines configurations. Intel annonce aussi avoir renforcé la sécurité des deux pilotes sans en dire plus.



Par ailleurs, d'après nos observations, Intel a quelque peu modifié la structure interne de ces drivers 22.100.1. Seuls des contrôleurs de type Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 sont désormais listés dans le fichier INF Netwtw08.INF (pilotes Netwtw08.sys/Netwtw10.sys) et les derniers produits Wi-Fi 6E ont maintenant droit à un tout nouveau fichier INF dédié nommé Netwtw6e.INF (pilotes Netwtw10.sys/Netwaw10.sys). L'utilisation d'un pilote distinct pour les cartes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E permettra sans doute plus de souplesse pour activer des options et attribuer des valeurs différentes dans le registre de Windows pour gérer au mieux la bande 6 GHz des cartes 6E.



Ceux qui possèdent une carte réseau Killer optimisée pour le jeu seront contents d'apprendre que le pack logiciel Killer Performance Driver Suite UWD a également été mis à jour par Intel en version 3.1121.1165. Les derniers drivers Intel Wi-Fi 22.100.1.1 évoqués ci-dessus sont bien sur intégrés dans ce pack. Au passage, les cartes Killer Wi-Fi 6E comme les modèles Killer Wi-Fi 6E AX1675 (AX210/AX211) ainsi que les futurs modèles Killer Wi-Fi 6E AX1690 (AX411) sont aussi concernées par le changement de fichier INF.



Les drivers Ethernet des cartes Killer E2500 V2, E2600, E3000 et E3100G ont aussi été mis à jour aussi bien pour Windows 10 que pour Windows 11.



Téléchargement



- Drivers Intel Wi-Fi Drivers 22.100.1 WHQL pour Windows 10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Wi-Fi Drivers 22.100.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel PROSet/Wireless Bluetooth Software 22.100.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Killer Performance Driver Suite UWD 3.1121.1165 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



