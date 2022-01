[CES 2022] AORUS redéfinit les ordinateurs portables de jeu haut de gamme, en couvrant l'horizon avec un grand écran.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, la marque leader mondiale de PC, ajoute de nouveaux membres à la gamme d'ordinateurs portables de jeu professionnels AORUS, notamment les nouveaux AORUS 17, AORUS 15 et AORUS 5 dotés de processeurs Intel Core de 12e génération. Avec ce lancement le 5 janvier 2022, le concept de "Reshape the Game" est mis en avant.















AORUS 17 est le premier de la série à adopter un écran de jeu avec un design sans cadre sur les quatre côtés, atteignant un rapport écran/corps de 90% et une réduction de 30% du bord inférieur de l'écran. L'extension visuelle impeccable améliorera l'expérience visuelle à un niveau que l'on ne trouverait que dans une salle de cinéma. Avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 360 Hz, l'écran ne se déchirera jamais et ne se brouillera jamais, tandis que le temps de réaction extrêmement rapide de 3 millisecondes donne aux joueurs des avantages inégalés sur le champ de bataille.



Grâce à l'utilisation de la dalle incurvée, l'AORUS 17 dispose d'un grand écran de 17 pouces mais dans un ordinateur portable typique de 15 pouces. La finesse du corps de l'AORUS 17 augmente considérablement sa portabilité. Le rapport écran/corps ultra élevé donne à cet ordinateur portable fin un écran de 17 pouces, bien au-dessus de sa catégorie de poids. Glissez l'ordinateur portable sans effort dans votre sac à dos et plongez dans une expérience de jeu e-sports expansive, à tout moment et en tout lieu.



La série AORUS a fait une entrée remarquée avec la mise à jour de cette année du processeur Intel Core i7 de 12e génération et des derniers GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX de la série 30, pour atteindre les performances ultimes.

Les ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX sont basés sur l'architecture révolutionnaire Ampère, avec des RT Cores de 2ᵉ génération pour le ray tracing et des Tensor Cores de 3ᵉ génération pour le DLSS et l'IA.



Avec le nouveau GPU GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateur portable, la catégorie phare des GPU 80 Ti est pour la première fois disponible sur les ordinateurs portables. Doté de 16 Go de mémoire GDDR6, la plus rapide jamais livrée dans un ordinateur portable, le RTX 3080 Ti offre des performances supérieures à celles du TITAN RTX de bureau. La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu'à 70 % plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p.



De plus, la nouvelle 4e génération des technologies Max-Q, avec l'Optimiseur de CPU, le Rapid Core Scaling et le Battery Boost 2.0, améliore encore l'efficacité, les performances et l'autonomie de la batterie.



Le dernier processeur Intel Core i7 de 12e génération est alimenté par le processeur à 14 cœurs de la série H d'Intel de 45 watts, dont six cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité, une augmentation significative des performances a été réalisée par rapport à la génération précédente.



En ce qui concerne la connectivité, tous les modèles AORUS sont équipés de la toute dernière technologie Wi-Fi 6E, qui s'étend sur la nouvelle bande de 6 GHz avec un spectre dédié, réduisant considérablement la latence causée par les connexions encombrées, permettant plus de transmissions à un rythme plus rapide.



AORUS 17 et AORUS 15 prennent tous deux en charge la toute dernière DDR5-4800, avec une vitesse de lecture nettement supérieure à celle de la génération précédente DDR4-3200. Profitez d'une sortie stable pendant les tâches multiples ou les batailles de jeu acharnées. Pour les joueurs de haut niveau, l'aspect le plus important des ordinateurs portables de jeu est qu'ils correspondent aux spécifications les plus élevées, permettant aux manœuvres habiles du joueur de vraiment briller.



La série d'ordinateurs portables de jeu AORUS est dotée d'un clavier à faible course avec des temps de réponse extrêmement instantanés, permettant aux utilisateurs de frapper chaque touche plus rapidement que leurs adversaires, ce qui apporte sans aucun doute un avantage inégalé dans le monde des jeux axés sur la vitesse. Le clavier est également doté d'un Rollover N-Key Anti-Ghosting toutes régions, ainsi que de fonctions macro par touche qui permettent aux joueurs de maintenir la cohérence de leur APM avec précision. De plus, le clavier est équipé de la technologie RGB Fusion et adopte-la toute nouvelle interface du GIGABYTE Control Center, permettant aux joueurs de définir leurs couleurs uniques et de présenter leurs caractéristiques sans effort. Avec une durée de vie des touches allant jusqu'à 10 millions d'appuis et un retour tactile exceptionnel des touches, ce produit offre une expérience tactile saisissante.



Avec DTS Sound Unbound, une fonction avancée d'effets sonores spatiaux, le son est rendu dans toutes les directions des joueurs et restitué de manière réaliste, ce qui permet de remarquer chaque bruissement émis par les ennemis avant de les localiser. Associé à un écran à taux de rafraîchissement élevé (jusqu'à 360 Hz), vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos ennemis, dominant les cartes des jeux. Les ordinateurs portables de jeu AORUS ne se contentent pas d'offrir d'excellentes performances, ils sont également livrés avec le meilleur équipement, vous menant sur le chemin de la victoire dans chacune de vos aventures.



Voici la fiche technique pour la gamme :







