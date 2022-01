[CES 2022] MSI annonce également la série GeForce RTX 3050 Custom.



En tant que marque leader dans le matériel True Gaming, MSI est fier d'annoncer une nouvelle gamme de cartes graphiques alimentées par le NVIDIA GeForce RTX 3050, réunissant les dernières technologies graphiques et un refroidissement avancé. Le GeForce RTX 3050 apporte les performances et l'efficacité de l'architecture NVIDIA Ampere à plus de joueurs que jamais et c'est le premier GPU de bureau de classe 50 à alimenter les derniers jeux à tracé de rayon à plus de 60 FPS. Le RTX 3050 est équipé de cœurs RT de 2ᵉ génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3ᵉ génération pour le DLSS et l'IA. Le ray tracing est la nouvelle norme en matière de jeu et le RTX 3050 le rend plus accessible que jamais.



Comme tous les GPU de la série RTX 30, le RTX 3050 prend en charge la triade d'innovations GeForce pour le jeu : NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast, qui accélèrent les performances et améliorent la qualité de l'image. Avec le ray tracing en temps réel, ces technologies constituent la base de la plate-forme de jeu GeForce, qui apporte des performances et des fonctionnalités inégalées aux jeux et aux joueurs du monde entier.







MSI équipe la toute nouvelle RTX 3050 de la conception thermique emblématique TWIN FROZR 8 sur la série GAMING. Par rapport à la génération précédente, le design à double ventilateur a été amélioré avec TORX FAN 4.0, qui présente des paires de pales de ventilateur reliées entre elles par un lien extérieur pour concentrer le flux d'air dans le système de refroidissement TWIN FROZR 8. Le dissipateur présente des technologies aérodynamiques et thermodynamiques avancées pour une dissipation efficace de la chaleur, une réduction des températures et le maintien de hautes performances. Le look agressif largement reconnu met en valeur un spectacle éblouissant de Mystic Light RGB infusé dans la carte. Contrôlez et synchronisez facilement les composants éclairés par LED grâce au logiciel MSI Center mis à jour.



VENTUS 2X Series







La série VENTUS 2X sera également disponible sur les GeForce RTX 3050, désormais dotées de la fameuse technologie TORX FAN 3.0 de MSI dans une configuration à double ventilateur. Le design du VENTUS, axé sur les performances, offre l'essentiel pour accomplir toutes les tâches, que ce soit pour le jeu ou pour le travail. Un système de refroidissement puissant, une plaque arrière renforcée en finition brossée et une esthétique industrielle solide font que la carte VENTUS convient à tous les types de PC.



Série AERO ITX







La puissance d'une carte graphique de taille normale dans un boîtier incroyablement petit. La série MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX utilise un seul ventilateur haute performance sur un dissipateur compact avec des heatpipes efficaces pour une dissipation thermique optimisée. Les cartes graphiques AERO ITX sont excellentes pour les systèmes à petit facteur de forme, s'adaptant à pratiquement tous les systèmes tout en garantissant des expériences de jeu immersives.



Voici les fiches techniques pour la gamme RTX3050 :







TECHPOWERUP