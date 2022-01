[CES 2022] Mad Catz annonce de nouveaux produits pour le jeu.



Mad Catz, annonce une vaste gamme de matériel de jeu dont la sortie est prévue pour le deuxième trimestre 2022. Les produits qui seront lancés comprennent le clavier de jeu S.T.R.I.K.E. 6, la série de casques de jeu P.I.L.O.T., le tapis de souris S.U.R.F. RGB, la chaise de jeu G.Y.R.A., la manette de jeu C.A.T. 9 et un nouveau produit de combat, le T.E. 3.























Le clavier mécanique S.T.R.I.K.E. 6 combine la commodité du facteur de forme compact à 60 % avec une personnalisation et une fonctionnalité extrêmes. Conçus pour les joueurs, les commutateurs mécaniques de Mad Catz permettent un actionnement linéaire précis, durent jusqu'à 80 millions de frappes et peuvent être remplacés à chaud pour s'adapter à vos préférences personnelles. Le S.T.R.I.K.E. 6 dispose également d'un éclairage RVB puissant avec 26 effets RVB, y compris la synchronisation des effets sonores.



Les nouveaux P.I.L.O.T. 5 et P.I.L.O.T. 3 sont légers, confortables et ergonomiques. Les larges coussinets de forme ovale réduisent la pression inconfortable sur les oreilles et permettent une meilleure suppression du bruit ambiant. L'arceau et les coussinets sont fabriqués en mousse à mémoire de forme et enveloppés dans du cuir protéiné ultra-doux pour un confort ultime. Les deux versions sont équipées de haut-parleurs dynamiques de 50 mm à chambre étanche de très grande taille qui produisent une fidélité audio remarquable. Le P.I.L.O.T. 5 dispose d'un son surround virtuel 7.1 qui offre une incroyable conscience spatiale permettant aux joueurs d'entendre les mouvements directionnels.



Le tapis de souris S.U.R.F. RGB utilise un tissu doux, résistant aux taches et améliorant la précision. Pour illuminer votre installation de streaming ou de jeu, le tapis de souris est bordé d'une bande RVB produisant 16,8 millions de couleurs avec sept effets lumineux dynamiques.



Le confort, la personnalisation, la durabilité et l'ergonomie font partie de l'ADN de Mad Catz depuis le début, et la nouvelle G.Y.R.A. Gaming Chair illustre ces qualités. Le support lombaire à réglage automatique vous permet de maintenir une posture droite, confortable et ergonomique, tandis que les accoudoirs à 4 directions offrent une grande polyvalence pour une position confortable à n'importe quel bureau. Ultra-durable et fabriqué avec de la mousse haute densité moulée à froid, le G.Y.R.A. est très résistant et gardera sa forme au fil du temps.



Le C.A.T. 9 est le compagnon de jeu mobile idéal car il s'associe non seulement à Android, PC et Nintendo Switch, mais aussi à l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Doté d'une connexion rapide via Bluetooth, d'un capteur de mouvement à 6 axes, d'un double effet de vibration, d'un mode turbo et de boutons macro programmables sur l'appareil, le tout dans un facteur de forme transparent amélioré par RGB, le C.A.T. 9 est sûr d'apporter style et confort à vos jeux occasionnels préférés sur vos appareils portables.



Enfin, Mad Catz est fier de présenter le T.E. 3 : le dernier modèle de notre célèbre série de bâtons de combat Tournament Edition. La portabilité et la commodité sont améliorées sur le T.E. 3 avec des fixations en bandoulière et un rangement pratique dans l'unité. Les boutons classiques Sanwa Denshi offrent une expérience d'arcade authentique avec la qualité et la durabilité légendaires des composants Sanwa. Le T.E. 3 prend en charge la connectivité multiplateforme, y compris Xbox, PlayStation 4 et 5 sur le pont, et PC. Plus de macros, deux modes turbo, un pavé tactile PlayStation et des boutons de partage permettent à la T.E. 3 de mieux s'intégrer aux consoles pour une expérience d'arcade améliorée. Pour les joueurs qui veulent passer au niveau supérieur, la T.E. 3 est un véritable coup de grâce.



TECHPOWERUP