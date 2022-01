[CES 2022] Thermaltake présente de nouveaux produits de refroidissement liquide personnalisés.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire pour passionnés, est heureux de présenter de nouveaux produits de refroidissement personnalisés, notamment un nouveau kit de refroidissement, un tableau de bord de système de refroidissement liquide pour la surveillance et trois nouveaux blocs d'eau.



Thermaltake s'efforce de fournir une expérience de refroidissement meilleure et plus conviviale à tous les passionnés de PC et aux amateurs de refroidissement DIY en proposant une large gamme de composants de refroidissement. Cette fois, le tableau de bord de refroidissement liquide Pacific TF3, le bloc d'eau pour CPU Pacific W8 Full Copper, le bloc d'eau pour CPU Pacific W9 Acrylic, le bloc d'eau pour CPU Pacific MX2 et le kit de refroidissement liquide Pacific CLM360 Ultra ont été présentés lors de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo 2022 de janvier.



Le Pacific TF3, un tableau de bord de surveillance du système 3 en 1, permet aux utilisateurs de surveiller simultanément la pression du liquide, la température du liquide et la température ambiante du châssis. Inspiré des montres mécaniques, l'écran à aiguille affiche les résultats de manière éclatante en un coup d'œil. Il peut être synchronisé avec le logiciel TTG RGB PLUS 2.0 pour afficher le statut en temps réel et contrôler son rétroéclairage numérique RVB. La plage de détection des températures des fluides va de 0°C à 99°C (32°F à 210°F), et il y a également une alerte d'avertissement pour les changements anormaux de température et de haute pression.



Pour plus de flexibilité, le Pacific TF3 a une taille de 120 x 120 x 25 mm et peut être installé sur n'importe quel point de montage de ventilateur de 120 mm du châssis.



Pacific W8 CPU Water Block Full Copper & Pacific W9 CPU Water Block Acrylic











Pour continuer à satisfaire les amateurs de refroidissement liquide, Thermaltake a redessiné ses blocs d'eau pour se concentrer sur l'amélioration des performances. Le Pacific W8 CPU Water Block Full Copper et le Pacific W9 CPU Water Block Acrylic sont dotés d'une entrée centrale, visant à obtenir les meilleures performances de refroidissement possibles.

Étant un bloc d'eau non-RGB, les blocs d'eau Pacific W8/W9 sont les meilleurs choix si vous cherchez à créer une ambiance plus propre et calme.



Les utilisateurs peuvent choisir entre deux matériaux différents, le cuivre ou l'acrylique, pour mieux s'adapter au style général du système. Le bloc d'eau en acrylique permet de mettre en évidence l'écoulement du liquide de refroidissement. De plus, Pacific W8 et Pacific W9 disposent d'un socket universel pour Intel et AMD, et ils supportent également les derniers Sockets Intel LGA 1700.



Pacific MX2 Ultra









Le Pacific MX2 Ultra est un refroidisseur de liquide pour CPU de haute qualité qui permet d'offrir les meilleures performances de refroidissement possibles et une meilleure expérience utilisateur grâce à son capteur de température intégré, son revêtement en nickel anticorrosion à base de cuivre et sa conception d'entrée centrale.



En dehors de l'aspect pratique, Thermaltake ajoute également un facteur amusant au Pacific MX2. Étant le premier bloc d'eau avec un écran LCD de la ligne de produits Thermaltake, le Pacific MX2 Ultra est livré avec un écran LCD de 2,1" qui permet aux utilisateurs de vérifier en temps réel les performances du CPU telles que la température, la fréquence, la consommation d'énergie, ainsi que la température du liquide de refroidissement. De plus, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher des fichiers GIF divertissants pour donner de l'éclat au système.



Kit de refroidissement liquide Pacific CLM360 Ultra







La plupart des composants de refroidissement avec un écran LCD sont destinés aux utilisateurs AIO, Thermaltake souhaite élargir le champ d'application pour répondre aux besoins croissants et impliquer davantage de bricoleurs. Le Pacific CLM360 Ultra est un kit de refroidissement liquide de haut niveau qui est conçu pour tous les amateurs de refroidissement DIY, en particulier les utilisateurs de tubes durs. Les points forts du kit de refroidissement sont le bloc d'eau Pacific MX2 Ultra CPU et un combo pompe et réservoir Pacific PR32-D5 Plus, ainsi que d'autres composants de refroidissement tels que trois ventilateurs Riing Duo 12, quatre tubes PETG de 16 mm de diamètre extérieur, une bouteille de liquide de refroidissement transparent T1000 et quelques accessoires.



Le bloc d'eau Pacific MX2 Ultra CPU dispose d'un écran LCD, qui permet aux utilisateurs de surveiller les informations en temps réel du PC et de télécharger des fichiers GIF intéressants. Le combo pompe et réservoir Pacific PR32-D5 Plus dispose de 12 LED adressables à haute luminosité avec 16,8 m de couleur RVB, et il y a quatre modes d'éclairage à choisir. Conçus pour les amateurs avancés de RVB, la plupart des composants de refroidissement sont équipés d'un éclairage RVB qui peut être contrôlé par TT RGB PLUS 2.0. En outre, les amateurs de refroidissement liquide bricolés peuvent utiliser les huit tubes PETG avec les raccords pour créer la disposition idéale et arranger le système de refroidissement de manière créative.



Le kit de refroidissement liquide Pacific CLM360 Ultra sera disponible à la vente au premier trimestre 2022. Pour connaître les prix actualisés, veuillez consulter le site Web de Thermaltake ou contacter votre représentant local des ventes ou des relations publiques de Thermaltake.



TECHPOWERUP