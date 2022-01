[CES 2022] MSI annonce le moniteur Optix MPG321UR-QD Xbox Edition.



MSI, le premier fabricant mondial de véritable matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Nous sommes heureux d'annoncer une édition spéciale de notre moniteur de jeu 4K, l'Optix MPG321UR-QD Xbox Edition. Cette édition spéciale est dotée d'une résolution UHD (3840x2160) et prend en charge jusqu'à 144hz avec HDMI 2.1, ce qui en fait le compagnon idéal des consoles de nouvelle génération. Équipé de la technologie Quantum Dot, d'Adobe RGB 99 % et de DCI-P3 97 %, il offre une grande gamme de couleurs et un large éventail de couleurs pour une expérience de jeu immersive.















L'édition Xbox est dotée de diverses fonctionnalités spécialement conçues pour les joueurs de console afin de leur offrir une expérience incroyable sur la série X/S de la Xbox. La série MPG est également dotée de l'intelligence de jeu exclusive de MSI, qui comprend le réglage du son, la luminosité intelligente et les fonctions KVM qui incluent également la prise en charge des contrôleurs.







Caractéristiques exclusives de MSI - Conçu pour Xbox



Un écran de jeu puissant conçu pour Xbox.



MSI a collaboré avec l'équipe Designed for Xbox pour offrir aux amateurs de Xbox le moniteur de jeu 4K qu'ils méritent.



Ce moniteur offre des performances exceptionnelles pour les jeux PC et Xbox. Les joueurs peuvent jouer sur Xbox avec une résolution UHD à 120 Hz par HDMI 2.1 et profiter de couleurs vives avec la technologie Quantum.



Exclusivité MSI - KVM 3.0



Fonction exclusive de MSI : KVM 3.0.



Le MPG321UR-QD permet aux utilisateurs d'accéder directement aux paramètres du moniteur et d'activer des touches macro à l'aide de votre clavier ou de votre contrôleur de console.



Nous avons également fourni le tutoriel étape par étape sur le site Web.



Technologie des points quantiques de MSI



Les quantum dots sont des nanocristaux qui absorbent la lumière. Lorsqu'ils sont touchés par la lumière, ils émettent une reproduction précise des couleurs, ce qui donne des images réalistes.



De nombreuses critiques et médias acclamés ont également loué les performances chromatiques du MPG321UR-QD. Certains médias ont même sélectionné ce moniteur comme le meilleur moniteur de jeu 4K en 2021.



MSI Gaming Intelligence



our améliorer l'expérience utilisateur, MSI a conçu une série de logiciels intelligents basés sur des années de recherche et de développement d'Esports et une compréhension des besoins des joueurs. Ces fonctionnalités comprennent la luminosité intelligente, le réticule intelligent, l'intelligence artificielle de vision nocturne Optix Scope et le réglage du son.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP