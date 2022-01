Sortie DVD/BLURAY du 02 décembre 2021.







Durée : 1h49.



Genre : Aventure, Action, Thriller.



Avec : Liam Neeson, Laurence Fishburne, Holt McCallany, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Benjamin Walker, Matt McCoy, Matt Salinger.



Résumé : Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord canadien et piège près de trente mineurs. Pour mener une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike McCann, un conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un convoi qui va emprunter la « route de glace », un océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Aux intempéries et avaries mécaniques, s’ajoute une série d’attaques mystérieuses, qui prouvent que quelqu’un n’a pas intérêt à ce que ce sauvetage ait lieu…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note personnelle : J'ai moi-même vu le film, il mérite quand-même une note un peu meilleure, même si effectivement certaines scènes du film sont un peu, dirons-nous irréaliste. Mais n'oublions pas qu'après tout nous sommes ici dans un film d'action !



Note : 5.6/10 (Votants : 28 020 Internautes).



