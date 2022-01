SQUARE ENIX nous propose un nouveau jeu PC : Final Fantasy XIV : Endwalker.











Editeur(s)/Développeur(s) : Square Enix.



Sortie France : 07 décembre 2021.



Genre(s) : MMO.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.











Résumé : Final Fantasy XIV : Endwalker est la quatrième extension du jeu éponyme. Il s'agit d'un MMORPG (jeu de rôle massivement multijoueur) ancré dans l'univers des Final Fantasy. Dans Endwalker, il est possible de voyager à travers l'île de Thavnair, Garlemald et même la Lune. Deux nouvelles classes font leur apparition : le sage (soigneur) et le faucheur (DPS de mêlée). La race des hommes Viéras est également disponible.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO