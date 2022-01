[CES 2022] Série ASUS ROG LOKI, bloc d'alimentation SFX-L d'une capacité maximale de 1200 W.



Les grands rigs de démonstration seront toujours l'élément vital de la communauté des constructeurs de PC, mais les constructions à petit facteur de forme (SFF) sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. Il est facile de comprendre pourquoi : si vous voulez une machine qui peut s'adapter confortablement sur un bureau plus petit, ou dans un centre de divertissement pour jouer sur la télévision, une machine Mini-ITX est le choix parfait. Mais faire entrer la puissance de la prochaine génération dans un petit boîtier peut être un défi, surtout avec la chaleur supplémentaire que ces composants peuvent produire. Les nouvelles alimentations Loki de ROG ont été conçues pour maintenir une efficacité élevée et un encombrement réduit, afin que vous puissiez construire votre prochain clone de console sans compromis.







Dans la foulée de nos derniers PSU ROG Thor, la série Loki reprend les mêmes composants de haute qualité et les intègre dans un facteur de forme SFX-L pour les rigs Mini-ITX - le compagnon idéal d'un PC construit sur la carte mère ROG Strix Z690-I Gaming WiFi.



Disponible dans les variantes 1200W, 1000W, 850W et 750W, la série ROG Loki fournit suffisamment de puissance pour les PC SFF les plus haut de gamme, avec une efficacité de premier ordre. Le modèle 1200W est l'unité d'alimentation SFX-L la plus puissante disponible sur le marché, marquant une incroyable réussite technique et une excellente opportunité pour les constructeurs repoussant les limites des PC à petit facteur de forme. Le ROG Loki 1200W atteint également les niveaux d'efficacité incroyablement rigoureux définis par la certification 80 PLUS Titanium, avec une efficacité supérieure à 90 % pour des charges aussi faibles que 10 % jusqu'à la puissance maximale. Les autres modèles portent le badge 80 PLUS Platinum.



Les condensateurs japonais à faible ERS contenus dans chaque unité sont évalués pour durer deux fois plus longtemps que les condensateurs standard, avec jusqu'à 45 % de résistance série équivalente en moins - un gain d'efficacité qui se traduit par une meilleure fiabilité et moins de chaleur. Et bien sûr, Loki dispose d'un grand nombre de mécanismes de protection pour garantir le plus haut niveau de sécurité.



La chaleur est le plus grand défi lors de la conception de machines à petit facteur de forme, en particulier à des puissances aussi élevées. Comme les PC à petit facteur de forme disposent rarement d'un flux d'air aussi important que leurs homologues plus grands, nos ingénieurs devaient trouver un moyen de dissiper la chaleur générée à l'intérieur de ces alimentations à forte densité de puissance. Après d'innombrables heures d'expérimentation, ils ont pu renouveler la conception du PCB et le système de refroidissement pour fournir la puissance stable et fiable que nous exigeons de nos produits.



Ils ont notamment mis au point un dissipateur thermique deux fois plus volumineux que les modèles traditionnels, ce qui permet de mieux dissiper la chaleur et de réduire les températures des points chauds. Les doubles roulements à billes du ventilateur permettent également une plus grande longévité du ventilateur de 120 mm, qui utilise notre conception Axial-tech pour une pression d'air plus élevée que les alimentations typiques. Le ventilateur du Loki n'est pas seulement fonctionnel : le ventilateur ARGB vous permet d'assouplir votre style, avec la compatibilité Aura Sync qui vous permet d'assortir les effets lumineux sur l'ensemble de votre système.



Enfin, la série ROG Loki est entièrement modulaire, ce qui vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez absolument besoin, ce qui est crucial pour les boîtiers SFF en manque d'espace. Le Loki est même prêt pour PCIe Gen 5.0, avec un câble PCIe à 16 broches qui peut acheminer jusqu'à 600W de puissance vers les cartes graphiques modernes compatibles.



La série ROG Loki bénéficie d'une garantie de 10 ans *, vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance comme colonne vertébrale de votre prochain boîtier SFF. Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité des alimentations ROG Loki dans votre région, veuillez contacter votre représentant ASUS local.



* Le fonctionnement du produit de base est garanti pendant 10 ans. Les LEDs RGB sont couvertes par une garantie de 3 ans.



