[CES 2022] GIGABYTE AORUS propose un kit de mémoire DDR5 6000 MHz 32 Go avec éclairage RVB.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go, qui augmente la fréquence à 6000 MHz avec un éclairage RGB pour une performance accrue et des accents saisissants. Amélioré par le DDR5 XMP Booster et le profil utilisateur XMP 3.0 des cartes mères GIGABYTE Z690, ainsi que par des dissipateurs thermiques en cuivre-aluminium avec un revêtement en nano-carbone, le nouveau kit de mémoire promet des performances de haut niveau et une grande stabilité tout en dissipant efficacement la chaleur lors des opérations à grande vitesse.



Le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go se caractérise par une vitesse d'horloge élevée et une faible consommation d'énergie grâce à deux conceptions bicanal DDR5 XMP 6000 MHz de 16 Go avec des timings 40-40-40-76, ce qui correspond au support de la mémoire DDR5 sur la plate-forme Intel Z690. Avec les cartes mères GIGABYTE Z690 AORUS, le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz de 32 Go peut activer la fonction "DDR5 XMP Booster" qui détecte la marque du circuit de mémoire dans le réglage du BIOS pour permettre aux utilisateurs de choisir rapidement parmi plusieurs profils d'overclocking de mémoire intégrés, augmentant la vitesse de la mémoire DDR5 native ou XMP DDR5. En outre, la fonction "XMP 3.0 User Profile" permet aux utilisateurs de créer et de stocker leurs propres profils XMP afin de libérer les performances extrêmes des mémoires.







Le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go est doté de solutions thermiques robustes, à savoir des dissipateurs

thermiques en cuivre-aluminium avec revêtement en nano-carbone et un tampon thermique à haute conductivité, afin que les utilisateurs puissent être rassurés quant à l'overclocking de leur mémoire. La chaleur générée par le circuit intégré de contrôle de l'alimentation et la puce mémoire peut être rapidement évacuée par le coussin thermique et le fond en cuivre, et s'échange dans l'air entre les dissipateurs thermiques en cuivre-aluminium avec revêtement en nano-carbone. La rainure découpée par CNC sur les répartiteurs élargit la zone de dissipation de la chaleur pour fixer la chaleur soufflée par les ventilateurs du système et faire baisser la température. Les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter des échecs d'overclocking causés par une surchauffe due à un fonctionnement à grande vitesse ou à une surtension des mémoires.



Le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go contient 8 LED numériques pour créer un affichage lumineux diversifié et doux. Les bandes et effets lumineux exclusifs illuminent les motifs du design AORUS pour donner aux bâtonnets de mémoire un éclat lumineux plus vif mais pas trop net. En utilisant l'application RGB Fusion exclusive de GIGABYTE, les utilisateurs peuvent synchroniser les effets d'éclairage RVB des composants et périphériques de leur PC et jouer avec des motifs d'éclairage plus diversifiés. Avec l'éclairage RVB intégré, les utilisateurs peuvent mettre en valeur leur propre style RVB avec l'athlétisme qui est mis en valeur par l'éclairage RVB de la mémoire.



Afin de fournir une stabilité supérieure et une performance ultime de la mémoire, le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go a été mis en œuvre avec les éléments ultra durables de GIGABYTE et vérifié avec toutes les cartes mères de la gamme GIGABYTE. Le kit de mémoire AORUS RGB DDR5 6000 MHz 32 Go sera bientôt sur le marché avec ses performances phénoménales et ses effets lumineux élégants.



TECHPOWERUP