[CES 2022] ASRock lance des ordinateurs de bureau DeskMeet de 8 litres alimentés par Intel B660 et AMD X300.



ASRock, le leader mondial des fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de PC à petit facteur de forme, est fier d'annoncer ses DeskMeet B660 et X300, ses barebones de bureau de 8 litres, au CES 2022. Le DeskMeet B660 est compatible avec les derniers processeurs Intel Core de 12e génération, tandis que le DeskMeet X300 est compatible avec une gamme complète de processeurs de bureau AMD AM4.











La DeskMeet est un design révolutionnaire de la plateforme Mini-ITX. ASRock a non seulement optimisé sa carte mère pour minimiser les câbles internes, mais aussi son alimentation pour une meilleure gestion des câbles et un meilleur flux d'air. Ce qui attire le plus l'attention, c'est le design du châssis du DeskMeet. Les utilisateurs peuvent facilement construire un PC à petit facteur de forme en quelques minutes seulement. L'incroyable évolutivité de DeskMeet offre beaucoup d'espace pour étendre ou mettre à niveau votre construction.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La fiche technique AMD X300 :







La fiche technique Intel B660 :







TECHPOWERUP