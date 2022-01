[CES 2022] Le ThinkBook Plus Gen 3 de Lenovo est équipé d'un écran 120Hz 3072x1440 de 17,3 pouces.



Nous avons déjà vu quelques photos fuitées du ThinkBook Plus Gen 3 de Lenovo, maladroitement nommé, mais ce qu'elles ne transmettaient pas était les spécifications et presque toutes sont assez impressionnantes. L'écran principal pourrait être la partie la plus impressionnante, car il s'agit d'un 17,3 pouces, 120 Hz 16:10 panneau avec une résolution de 3072x1440, qui est pour autant que nous sachions, le premier de son genre. Ensuite, il y a la "tablette" qui mesure 8 pouces, bien qu'elle ait une résolution assez faible de 1280x800. Elle est équipée d'un "stylo numérique", comme l'appelle Lenovo, et est conçue pour les travaux graphiques grâce à un plugin logiciel qui lui permet de travailler avec les couleurs Pantone.







En ce qui concerne le processeur, il s'agit de la toute nouvelle série de processeurs Intel Core H de 12e génération, bien qu'aucune mention des UGS exactes n'ait été proposée. Ils peuvent prendre en charge jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5 et 2 To de stockage. Malheureusement, les graphismes sont limités au GPU Intel Iris Xe intégré au processeur, ce qui signifie que ce n'est peut-être pas l'ordinateur portable idéal pour certains des types de travail pour lesquels il a été conçu.







La connectivité se compose d'un port Thunderbolt 4, d'un port USB-C avec prise en charge DP et PD, de deux ports USB-A, d'un port HDMI et d'une prise casque combo, dont la plupart sont situés autour de l'arrière de l'ordinateur portable. Bien entendu, le WiFi 6E est également pris en charge. Lenovo fournit un chargeur USB-C de 100 W avec le ThinkBook Plus Gen 3. La batterie de 69 WHr est censée offrir jusqu'à huit heures d'utilisation. En raison de sa taille plutôt grande et de ses deux écrans, vous devrez transporter environ 2 kg d'ordinateur portable si vous envisagez de vous procurer le ThinkBook Plus Gen 3 lorsqu'il sera lancé en mai 2022 pour environ 1 399 Dollars.



TECHPOWERUP