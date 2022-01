[CES 2022] ViewSonic lance son moniteur de jeu phare ELITE XG321UG 4K Mini-LED de 32 pouces.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, présente le moniteur de jeu ViewSonic ELITE XG321UG. Ce moniteur de 32 pouces est équipé d'un panneau IPS à source lumineuse mini-LED et de la technologie NVIDIA Reflex. Il présente une résolution native 4K Ultra HD, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi que la technologie NVIDIA G-SYNC Ultimate qui apporte une qualité HDR réaliste et porte l'immersion dans les jeux à un tout autre niveau. Conçu pour la compétition, le XG321UG offre une latence réduite grâce à la suite Reflex de NVIDIA et à la technologie G-Sync. La certification VESA DisplayHDR 1400 garantit que le panneau peut ajuster les zones de luminosité individuelles vers le haut et vers le bas, des centaines de fois par seconde, pour fournir une image réaliste avec un meilleur contraste, une luminosité plus élevée et un contrôle de l'éclairage plus important que celui possible sur n'importe quel panneau standard à base de LED.



















" Avec le ViewSonic ELITE XG321UG, nous ajoutons l'un des meilleurs moniteurs haut de gamme à notre série de jeux ELITE ", a déclaré Jeff Muto, directeur de la ligne commerciale chez ViewSonic. " Doté d'un panneau mini-LED, d'une ergonomie avancée et d'un éclairage RVB personnalisable, ce moniteur regorge de fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs la configuration de jeu dont ils ont toujours rêvé. De plus, avec un gameplay super fluide, une réactivité incroyable et une précision des couleurs étonnante, le XG321UG offre une expérience immersive."



ELITE XG321UG



- Full Mini-LED FALD avec 1152 zones de gradation au total

- Moniteur mini-LED IPS de 32 pouces avec résolution native 4K UHD (3840x2160)

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz ; temps de réponse de 3,6 ms

- Technologies NVIDIA G-Sync Ultimate G-Sync et Reflex

- VESA DisplayHDR 1400 pour une luminosité HDR de pointe de 1400 cd/m² ; luminosité SDR de 400 cd/m².

- La connectivité comprend : HDMI 2.0, DisplayPort, Hub USB-A/B et sortie audio 3,5 mm.

- Éclairage ViewSonic ELITE RGB personnalisable



Disponibilité et Prix



Il sera disponible le premier trimestre 2022 pour un prix de vente estimé à 2 499.99 Dollars.



TECHPOWERUP