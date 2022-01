[CES 2022] QNAP présente un nouveau NAS, un système de stockage Thunderbolt, un appareil de stockage flash 25 GbE et bien d'autres choses au CES.



QNAP, Inc. se joint au CES 2022 pour présenter la plus large gamme de solutions NAS, de mise en réseau et de vidéoconférence pour les utilisateurs professionnels et privés. La solution de visioconférence KoiBox-100W, la tour NAS 12 baies all-flash TS-h1290FX, le NAS Thunderbolt 4 TS-464T4, le NAS multimédia silencieux et sans ventilateur HS-264, la gamme complète de commutateurs 10GbE/2.5GbE, les solutions Mesh VPN et Mesh Wi-Fi, ainsi que la nouvelle série d'équipements de virtualisation de réseau, témoignent de l'ingéniosité de QNAP au CES 2022.







Exécutant le système d'exploitation de vidéoconférence KoiMeeter, la KoiBox-100W est le remplacement idéal des systèmes de conférence coûteux basés sur le protocole SIP et offre des fonctions à valeur ajoutée de projection sans fil 4K, de communication quadri-directionnelle et de stockage local. La création de réunions privées avec la KoiBox-100W offre une sécurité et une confidentialité accrues par rapport aux réunions publiques en nuage, et la fonction de réponse automatique est plus pratique dans certains environnements d'utilisation. Outre les réunions privées, la KoiBox-100W rationalise la communication entre différentes plateformes en permettant de joindre les appels Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex et Google Meet. La KoiBox-100W, facile à utiliser, prend en charge Ethernet, Bluetooth et Wi-Fi 6. Il suffit de connecter la KoiBox-100W à un écran HDMI et au réseau, de l'associer à une caméra et à un microphone, et vos réunions sont prêtes à démarrer.



Solutions d'édition et de sauvegarde vidéo à haut débit : NAS tout-flash NVMe 25GbE-ready et NAS Thunderbolt 4 nouvelle génération



- TS-h1290FX : Prenant en charge douze disques SSD U.2 NVMe PCIe Gen4/SATA, le TS-h1290FX est le premier NAS de bureau tout-flash de QNAP, idéal pour les environnements de bureau. Équipé d'un processeur AMD EPYC 16 cœurs 7302P/8 cœurs 7232P et d'une connectivité intégrée 25GbE & 2.5GbE, le TS-h1290FX permet de mettre en œuvre des applications à forte intensité de données et à faible latence, ainsi que de transférer des fichiers, d'afficher et d'éditer en temps réel des médias 4K/8K. Performant et facilement évolutif, le TS-h1290FX rationalise les flux de travail de sauvegarde, de collaboration et de montage/stockage vidéo. Il prend en charge l'installation d'une carte graphique NVIDIA et d'une carte Fibre Channel et offre une connectivité directe pour un maximum de vingt PC/stations de travail lorsqu'il est utilisé avec plusieurs cartes réseau QNAP PCIe à quatre ports. Le TS-h1290FX peut également être associé à l'adaptateur QDA-UMP4 U.2 NVMe vers M.2 NVMe PCIe Gen 4 pour booster les performances IOPS lors de la configuration de la mise en cache des SSD et être étendu avec les boîtiers QNAP TL-D800C &TR-004.



- TS-464T4 : Premier NAS Thunderbolt 4 au monde, le TS-464T4 est doté d'un puissant processeur quadricœur Intel Celeron N5105, d'un port Thunderbolt 4 double, d'une connectivité native 2.5GbE/10GbE et de deux emplacements PCIe M.2 NVMe, offrant ainsi un stockage idéal pour l'édition multimédia et le partage de fichiers à grande vitesse. Il permet une expérience visuelle ultime avec une sortie HDMI 2.0 (4K @60 Hz) et des capacités de transcodage en temps réel. Plus qu'un centre de stockage et de sauvegarde, les performances exceptionnelles et les applications multiples du TS-464T4 en font une station de collaboration parfaite pour optimiser les flux de travail créatifs et atteindre de plus grandes possibilités.



NAS multimédia silencieux et sans ventilateur



Le NAS domestique HS-264, silencieux, moderne et léger, est idéal pour la lecture et le streaming multimédia avec une double sortie HDMI 4K. Avec un processeur Intel Celeron N5105 quad-core et deux ports 2.5GbE, le HS-264 fonctionne parfaitement comme un PC Home Cinéma pour une expérience de divertissement incroyable. Avec les applications multimédia de QNAP (telles que QuMagie, Video Station, Music Station et Plex Media Server), le HS-264 est un stockage partagé économique pour les médias et le divertissement. Au CES 2022, QNAP collaborera avec Silent Angel, le fournisseur de solutions de streaming hi-fi, pour démontrer en direct le potentiel multimédia du HS-264 avec Roon.

Gamme complète de commutateurs 10GbE/2.5GbE



- QSW-M2116P-2T2S : Le commutateur administrable PoE L2 QSW-M2116P-2T2S offre un budget de puissance total de 280 watts, deux ports 10GbE 90 watts PoE++, seize ports 2,5GbE 30 watts PoE+ et deux ports 10GbE SFP+. Le QSW-M2116P-2T2S permet non seulement de créer une infrastructure réseau PoE haute vitesse et haute puissance pour les points d'accès et les routeurs Wi-Fi 6, mais il offre également des capacités de liaison ascendante pour le réseau dorsal.



- La plus large gamme de commutateurs 10GbE/2.5GbE : Afin d'adopter pleinement les réseaux à haut débit, QNAP présente également la plus large gamme de commutateurs gérés et non gérés 10GbE/2.5GbE. Pour les petites et moyennes entreprises, QNAP propose le QSW-M2108R-2C, le QSW-M2108-2C et le QSW-M2108-2S, des commutateurs gérés web de niveau 2 d'entrée de gamme avec des ports SFP+/combo 10GbE et des ports RJ45 2.5GbE ; pour les utilisateurs SOHO, les commutateurs non gérés 10GbE/2.5GbE plug & play QSW-2104-2T et QSW-2104-2S constituent le choix idéal pour créer un environnement réseau haut débit abordable. Pour les particuliers, QNAP propose les commutateurs non gérés QSW-1108-8T et QSW-1105-5T multi-gigabit 2.5GbE pour une mise à niveau rapide de l'environnement réseau domestique.



Solutions de routeur Mesh VPN et Mesh Wi-Fi



QuWAN est la solution SD-WAN de QNAP qui assure l'optimisation du réseau étendu et la transmission régulière du réseau pour la transformation numérique du big data. Le QHora-301W prend en charge la connectivité Wi-Fi 6 et 10GbE haut débit et permet aux entreprises de déployer à distance un VPN maillé multisite. Le QMiroPlus-201W combine un routeur maillé Wi-Fi AC2200 et un NAS 2,5GbE, ce qui permet de gérer et d'accéder de manière centralisée aux fichiers et données stockés localement ou dans le cloud.



Nouvelle série d'équipements de locaux de virtualisation de réseau



Le QNAP QuCPE est la solution intégrée de virtualisation de réseau QNAP SD-WAN (QuWAN) conçue pour les PME. Les QuCPE-3032 et QuCPE-3034 utilisent des processeurs multicœurs Intel Atom Refresh hautes performances qui prennent en charge les technologies d'accélération matérielle Intel QAT, Smart NIC SR-IOV et DPDK, tout en offrant plusieurs ports SFP+ 10 GbE et des ports RJ45 2,5 GbE pour des connexions haut débit. La série QuCPE est dotée du système d'exploitation QNE Network (QNAP Network Equipment) pour le chaînage des services VNF et de la plateforme de déploiement et de gestion centralisée AMIZ Cloud pour réaliser un provisionnement flexible sans contact pour les applications professionnelles multi-utilisateurs et multitâches.



