[CES 2022] EVGA lance les cartes graphiques GeForce RTX 3050 XC Series.

[CES 2022] EVGA lance les cartes graphiques GeForce RTX 3050 XC Séries.



Le nouveau EVGA GeForce RTX 3050 apporte les performances et l'efficacité de l'architecture NVIDIA Ampere à plus de joueurs que jamais et est le premier GPU de bureau de classe 50 à alimenter les derniers jeux de ray tracing à plus de 60 FPS. Le RTX 3050 est équipé de cœurs RT de 2ᵉ génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3ᵉ génération pour le DLSS et l'IA. Le ray tracing est la nouvelle norme en matière de jeu et le RTX 3050 le rend plus accessible que jamais.







Les cartes EVGA GeForce RTX 3050 se surpassent avec le dernier GPU Ampère, 8 Go de GDDR6 VRAM et une horloge mémoire de 14 GHz pour permettre des performances solides même en 1440p. La tradition de la série XC se poursuit avec un PCB plus court, un refroidissement à double fente et un mode ventilateur silencieux à zéro décibel, faisant de l'EVGA GeForce RTX 3050 un choix parfait pour les utilisateurs de jeux d'entrée de gamme.







L'EVGA GeForce RTX 3050 XC est conçue pour les joueurs prêts à atteindre le niveau de performance supérieur. Efficacement conçue pour être refroidie par deux grands ventilateurs et protégée par une plaque arrière entièrement métallique, l'EVGA GeForce RTX 3050 XC est soigneusement emballée dans une carte courte à deux fentes pour une compatibilité maximale avec tous les types de boîtiers de jeu. L'EVGA GeForce RTX 3050 XC BLACK présente un design épuré, laissant ses performances parler d'elles-mêmes. Excellant dans les jeux et la productivité avec 8 Go de mémoire GDDR6, la GeForce RTX 3050 XC BLACK offre aux créateurs et aux joueurs tout ce qu'il faut dans un petit boîtier sans avoir besoin d'un refroidisseur encombrant pour garantir des performances fraîches et fluides.



Circuit imprimé transparent



Des découpes soigneusement placées dans le circuit imprimé et la plaque arrière améliorent le flux d'air et réduisent la récupération des gaz d'échappement.



Prenez le contrôle



EVGA Precision X1 vous donne un contrôle total sur vos ventilateurs, l'overclocking et la surveillance.



