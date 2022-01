Attention à l'arnaque aux colis par SMS !

Voici une autre fraude qui semble juteuse pour les escrocs ! Les escrocs l'ont bien compris, les personnes se font livrer de plus en plus de colis avec la crise du Covid, et ils profitent de cette opportunité pour user de la crédulité des gens pour se faire de l'argent, surtout si ces derniers attendent justement une livraison !

En fait un SMS vous est envoyé, pour vous signifier que votre colis est retenu et doit être retiré à un endroit en utilisant un lien vous permettant de localiser ce dernier. Bien entendu, c'est encore et toujours une fraude. Si vous cliquez sur ce lien, rien de bon suivra, et vous allez devoir vous dépêtrer d'une situation quelque peu gênante, puisque de l'argent vous est alors demandé pour retirer votre soi-disant colis ! Découvrez la suite avec une vidéo chez nos confrères de FranceInfo :

L'arnaque se répand et fait de plus en plus de victimes : un SMS indique que la personne a reçu un colis, une somme d'argent est alors demandée pour pouvoir le retirer. Le piège s'est déjà refermé sur des milliers de personnes.

