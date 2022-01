Une arnaque par mail fait de nombreux ravages !

Une nouvelle arnaque par mail fait de nombreux ravages depuis quelques temps. En fait un message est envoyé, vous faisant croire que vous avez été identifié comme habitué de pédopornographie, et vous incite à répondre dans un "délai strict de 72 heures", et à défaut, un mandat d'arrêt "sera établi et transmis à la gendarmerie" voisine. Pour ne rien manquer, la lettre menace de partager ces informations à diverses chaînes de télévision, "afin que votre famille, vos proches et toute l'EUROPE entière sachent ce que vous faites devant votre ordinateur". Bien entendu, si l'internaute donne suite en répondant à ce mail, l'escroc, se faisant toujours passer pour les autorités, demandera finalement de s'acquitter d'une somme avoisinant les 250 euros pour que l'affaire ne s'ébruite pas ! Ceci est une arnaque, mais il semblerait que beaucoup de personnes cèdent à la panique et font ce qu'il ne faut absolument pas faire !



Bien entendu, il ne faut surtout pas répondre et même changer éventuellement de changer de mot de passe de son adresse mail par sécurité pour un mot plus difficile à cracker !

Face aux nombreuses plaintes, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué le 9 décembre dernier. Il y indique la marche à suivre en cas de réception d'un tel mail. Ne surtout pas "céder à la panique", ne pas répondre, ne jamais payer et surtout changer le mot de passe de son adresse mail par sécurité. Aussi, il est recommandé de conserver des preuves, telles que des captures d'écran du message et l'adresse mail de l'expéditeur. Enfin, il est important de signaler l'arnaque à www.cybermalveillance.gouv.fr ou en envoyant un mail à fraude-bretic@interieur.gouv.fr. Enfin, s'il est déjà trop tard et qu'un paiement a été effectué, il faut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.