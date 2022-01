Cela fait un moment que l'on parle du socket AM5 pour les futurs Ryzen de chez AMD. Ce socket, imposé par l'apparition de la DDR5, permettra bien évidemment aux nouveaux processeurs de la marque, de bénéficier des hautes fréquences de cette nouvelle mémoire, et comme le socket AM4 n'est compatible qu'avec la DDR4, il est normal que la transition se fasse maintenant vers cette nouvelle plateforme pour la DDR5. Lors du CES 2022, Lisa Su a expliqué l'avenir des futurs Ryzen 7000, et notamment leur gravure en 5 nm et leur architecture basée sur Zen 4. De même, elle a assuré que le nouveau socket AM5 devrait avoir une belle durée de vie, au moins égale à celle du socket AM4. Pour rappel, le socket AM4 a fait ses débuts avec les premiers processeurs Ryzen, en 2017, jusqu'à nos jours avec les Ryzen de la série 5000. Il y a donc fort à parier que le socket AM5 suivra le même chemin avec la DDR5 et plusieurs évolutions futures pour les futurs processeurs, comme pour leurs prédécesseurs. Pour rappel, et à l'époque, le socket AM4 était prévu pour durer jusqu'en 2020 avec les Ryzen 2, et nous savons aujourd'hui que l'histoire en a décidé autrement en rallongeant la période avec les Ryzen 3.



Mais que ramène de plus ce socket AM5 ? En fait, le support de la DDR5 n'est pas le seul qui justifie ce passage au socket AM5. AMD en a profité pour repenser l'interface physique entre le processeur et le socket, en proposant, c'est une nouveauté, une connexion avec une conception LGA (Land Grid Array), ainsi que le passage à l'interface PCI-Express 5.0. Les utilisateurs des plateformes Intel connaissent bien cette connexion LGA, puisqu'elle est utilisée sur leurs plateformes depuis de très nombreuses années. Ce ne sont donc plus des picots (PGA) comme sur tous les processeurs AMD actuels qui seront utilisés, mais des contacts "ressort" qui cette fois-ci seront dans le socket même. De fait, le dessous du processeur sera à l'image des processeurs Intel, avec des pastilles, et ce seront les languettes élastiques déformables et qui peuvent reprendre leur place une fois le processeur retiré, qui feront office de contacts avec le processeur. Reste à voir si ces languettes seront moins fragiles que celles des sockets Intel (qu'il est largement déconseillé de toucher avec les doigts ou tout autre ustensile rigide ou même souple). Enfin, et pour terminer, la bonne nouvelle est que les systèmes de dissipation thermique compatibles AM4 seront toujours et totalement compatibles avec le socket AM5, puisque AMD a décidé de conserver les mêmes emplacements pour le passage des fixations de ces solutions de refroidissement. Intel ferait bien de prendre exemple sur AMD sur ce terrain, car il y a encore fort à faire sur ce sujet !