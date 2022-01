[CES 2022] ASRock annonce deux cartes mères Z690 Aqua, dont une avec des crédits OC supplémentaires.



Lors du lancement du chipset Z690, ASRock n'a pas révélé son modèle phare Aqua, mais maintenant la société a finalement annoncé non pas un, mais deux modèles Z690 Aqua, un SKU "normal" et un SKU OC. La principale différence entre les deux est que le modèle OCU n'a que deux emplacements DIMM, car comme nous le savons, la DDR5 est très difficile à faire fonctionner à des vitesses d'horloge élevées et les cartes à deux DIMM permettent des vitesses d'horloge DRAM plus élevées. Cela signifie également que tous les principaux fabricants de cartes ont maintenant lancé un produit à deux DIMM destiné aux overclockers.











Les deux cartes sont pratiquement identiques en termes de caractéristiques, mais il existe quelques différences mineures que nous soulignerons plus tard. Comme prévu, les deux cartes disposent d'une grande plaque de refroidissement liquide intégrée pour le CPU et le VRM 20 phases 105 A SPS. ASRock a opté pour un PCB 12 couches, ce qui n'est pas quelque chose que l'on voit dans beaucoup de cartes mères grand public et il n'est pas certain que cela apporte de réels avantages, mais comme il s'agit d'une carte mère haut de gamme, c'est une touche agréable. Le dissipateur thermique du disque M.2 le plus haut abrite un petit écran OLED, mais ASRock n'a pas indiqué sa taille sur son site web.











Les cartes Aqua disposent de deux slots PCIe 5.0 qui fonctionnent en mode x16/x0 ou x8/x8, plus un slot PCIe 4.0 x16 et un slot PCIe 3.0 x1. En ce qui concerne les emplacements M.2, ASRock semble presque avare par rapport à la concurrence, puisque les cartes Aqua ne disposent que de trois emplacements M.2 PCIe 4.0 x4, dont deux peuvent également accueillir des disques SATA. Cependant, quand il s'agit de connectivité, ASRock bat la plupart des concurrents, en fonction du prix de ces cartes, car vous obtenez deux ports Thunderbolt 4, tous deux avec DP passthrough, 10 Gbps Ethernet, courtoisie d'un contrôleur Marvell AQC113CS et 2,5 Gbps via un contrôleur Killer E3100G. Le WiFi est également fourni par Killer, via un module AX1675 WiFi 6E.



ASRock s'en tient à une configuration audio traditionnelle, en utilisant le codec Realtek ALC1220 associé à un DAC ESS SABRE9218 pour la prise casque avant. Les cartes ont également six ports SATA, bien que le modèle non OC ait deux ports supplémentaires, tandis que la carte OC a une entrée d'alimentation supplémentaire à sa place, deux connecteurs USB 3.2 10 Gbps, pour un maximum de quatre ports et deux connecteurs USB 3.2 20 Gbps pour un maximum de deux ports.











L'entrée/sortie arrière abrite quatre ports USB 3.2, dont deux prennent en charge des vitesses de 10 Gbps, bien que la version non OC dispose de deux ports 5 Gbps supplémentaires, tandis que la version OC a un port PS/2 à leur place. Il y a également un port HDMI non spécifié, cinq prises audio plus une sortie S/PDIF optique, ainsi qu'un bouton de réinitialisation du CMOS et du BIOS, en plus des ports susmentionnés. L'autre différence avec la version OC est qu'elle dispose d'un ensemble de boutons et de commutateurs supplémentaires pour faciliter l'overclocking extrême. Cependant, les deux cartes disposent d'un affichage LED de débogage, donc à moins que vous ne soyez un overclocker extrême, vous ne manquerez probablement pas grand chose.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



ASRock fournit un petit bundle avec les cartes qui comprend un détecteur de fuites numérique pour une configuration de refroidissement liquide personnalisée, un câble mini DP à DP court et à angle droit et même huit coussinets thermiques de rechange et un jeu de vis de rechange pour les différents dissipateurs thermiques de la carte. Les fabricants de cartes mères devraient être plus nombreux à le faire, surtout sur leurs cartes à dissipateur thermique intégral, car il est parfois difficile de trouver les pièces de rechange appropriées. Dans l'ensemble, les cartes Z690 Aqua sont décentes, mais pas exceptionnelles par rapport à la concurrence.



TECHPOWERUP