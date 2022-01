[CES 2022] MSI présente sa carte graphique personnalisée Radeon RX 6500 XT.



MSI, une marque leader dans le domaine du matériel True Gaming, est fier d'annoncer officiellement les cartes graphiques MSI AMD Radeon RX 6500 XT MECH 2X. Ces nouvelles cartes graphiques sont conçues pour rendre les expériences de jeu 1080p incroyables pour les titres AAA et e-sports populaires accessibles à plus de joueurs que jamais. Basées sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT sont conçues pour offrir des performances de jeu exceptionnelles avec une efficacité remarquable. Elles offrent une bande passante élevée, un cache AMD Infinity à faible latence et une mémoire GDDR6 à haut débit. Elles prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie de mise à l'échelle AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et d'autres fonctions avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à taux de rafraîchissement élevé.







La série MECH fait son retour avec la carte graphique MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X, désormais dotée du célèbre ventilateur MSI TORX FAN 3.0. Le design MECH, axé sur les performances, fournit les éléments essentiels pour accomplir toutes les tâches, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Un système de refroidissement puissant, une plaque arrière renforcée avec une finition brossée et un design industriel rigide font que la carte MECH convient à tous les types de PC.



La carte graphique MSI AMD Radeon RX 6500 XT MECH 2X présente les caractéristiques suivantes :



- TORX FAN 3.0 - Le ventilateur primé TORX 3.0 de MSI génère une pression statique élevée et repousse les limites de la performance thermique.

- Zero Frozr - Zero Frozr est le calme avant la tempête, gardant les ventilateurs immobiles et silencieux jusqu'à ce que le refroidissement soit nécessaire.

- Rembourrage thermique - Une abondance de rembourrages thermiques fournit des voies supplémentaires pour le transfert de chaleur directement à partir des composants.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP