[CES 2022] GIGABYTE présente le premier ordinateur portable 4K+.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, la première marque mondiale d'ordinateurs personnels, est fière de présenter la série d'ordinateurs portables AERO Creator avec les processeurs Intel Core de 12e génération : AERO 16, AERO 17 et AERO 5. À mesure que le concept de Metaverse se développe, le contenu immersif est considéré comme un élément crucial pour le développement du Metaverse. Les Creator Laptops devraient devenir extrêmement populaires grâce à leur positionnement unique : hautes performances et expériences visuelles de qualité. Ciblant les créateurs de la génération Z et en réponse aux souhaits de l'immense base d'utilisateurs, le produit de la série GIGABYTE AERO aspire à être un chef-d'œuvre visionnaire qui marque une nouvelle ère pour les Creator Laptop 16".







En effet, les technologies d'affichage 16:10 4K+ OLED et AmLED sont introduites pour la première fois dans la série, tout en faisant évoluer le design des produits. Enraciné dans l'humanité et retournant à la nature, son apparence se compose de l'esthétique pure du châssis intégralement formé par la technologie CNC, et les principes de base sont conduits par la performance de base puissante accompagnée par des conceptions minimalistes, accordant des merveilles splendides sans fin aux créateurs tout en intensifiant l'immersion de leur voyage créatif. Il faut s'attendre à une tendance au remplacement des ordinateurs portables.



AERO 16 : Une efficacité accrue grâce au Golden Ratio de 16:10



GIGABYTE lance aujourd'hui l'innovant Creator Laptop 16", dont chaque détail est conçu sur mesure pour les designers et les créateurs de contenu. En serrant l'écran 16" 16:10 4K+ OLED et AmLED dans le corps traditionnel d'un ordinateur portable de 15", la zone de travail a considérablement augmenté de 12% dans la zone de visualisation par rapport aux générations précédentes. Non seulement elle conserve les performances exceptionnelles de précision des couleurs sur l'écran, mais la série possède également l'avantage d'être la seule série d'ordinateurs portables au monde certifiée couleur à double écran. La dernière mise à niveau comprend deux modèles de la 12e génération de processeurs Intel Core, les i9-12900HK et i7-12700H, avec la configuration supérieure du processus 10 nm et jusqu'à 14 cœurs, offrant une augmentation substantielle par rapport à la génération précédente en termes de performances système. Cela permettra d'optimiser de manière significative les performances des principaux logiciels d'édition de médias et des outils de rendu 3D, en raccourcissant le flux de travail tout en augmentant la productivité. Quant à la partie graphique, exceptionnelle par rapport à la génération précédente, la dernière version de la série est équipée des nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 30 et peut être mise à niveau vers NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti au maximum, ce qui permet d'espérer une amélioration phénoménale de la vitesse de traitement multimédia et de l'affichage des effets spéciaux.



AERO 17 : lunette ultra étroite sur tous les côtés - le home cinéma en déplacement



Pour les créateurs qui passent d'innombrables heures sur leur ordinateur portable, la taille de l'écran est un facteur majeur qui détermine l'agrément des longues sessions de travail. En collaborant avec AUO, GIGABYTE intègre la toute dernière technologie d'affichage AmLED (adaptive mini LED) au tout nouveau Creator Laptop AERO 17. La technologie exclusive d'ajustement dynamique et le design révolutionnaire du rétroéclairage mini-LED interagissent l'un avec l'autre tout en ajustant en temps réel et avec précision les techniques de gradation locale adaptative en fonction des scénarios et des images sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte. Intégrée à la conception gigantesque de l'écran à cadre super étroit à 4 côtés de GIGABYTE, ainsi qu'à l'espace colorimétrique plus large et à la certification VESA DisplayHDR 1000 à haut contraste, la collaboration de GIGABYTE avec AUO donne lieu à des expériences visuelles immersives inégalées, offrant aux utilisateurs un festin réaliste et visuellement choquant, redéfinissant la puissance des Creator Laptops et permettant à GIGABYTE d'atteindre les performances visuelles maximales.



En outre, GIGABYTE s'efforce toujours d'être le plus convivial possible pour les créateurs, ce qui s'est traduit par la caractéristique révolutionnaire des AERO 16 et AERO 17, dont le port d'E/S est intégré au Type-C pour la transmission et la connexion, créant ainsi un contour lisse et agréable pour l'ordinateur portable. Il comprend deux ports Thunderbolt 4, qui prendront en charge toutes les fonctions de transmission, d'affichage et l'une des fonctions de charge PD intégrées avec un seul câble. Un AERO Hub 4-in-1 USB-C est également inclus, permettant aux utilisateurs de mettre en place leur station de travail mobile partout et à tout moment. Il prend en charge la nouvelle génération de RAM DDR5 et le SSD PCIe Gen4, accélérant la lecture et les performances globales. Le tout nouveau placement de la webcam prend en charge la reconnaissance faciale Windows Hello pour la connexion, garantissant la sécurité de vos informations.



AERO 5 : Le sang neuf avec un prix abordable - Une centrale graphique classique



Le classique renaît. En plus des AERO 16 et 17, les deux as du Creator Laptop qui répondent aux attentes des fans, GIGABYTE lance également la version noir minuit du Creator Laptop AERO 5. Il est toujours doté d'un ensemble complet de merveilleux ADN OLED 4K et de divers ports d'entrée/sortie. En ce qui concerne les performances, il est équipé d'un processeur Intel Core 12th i7-12700H de 12ᵉ génération et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, satisfaisant ainsi le désir le plus profond de tous les créateurs pour des performances graphiques sous les watts les plus élevés sans être bloqués par une étiquette de prix premium. Il est temps de vous offrir le premier ordinateur portable de créateur de votre vie.



Voici les principales caractéristiques :







