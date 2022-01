[CES 2020] ASUS annonce les nouveaux routeurs WiFi ROG Rapture au CES 2022.



ASUS a annoncé aujourd'hui deux nouveaux routeurs WiFi ROG Rapture lors de son livestream ROG CES 2022 avec le ROG Rapture GT-AXE16000 et le ROG Rapture GT-AX11000 Pro. Le ROG Rapture GT-AXE16000 est un routeur de jeu WiFi 6E doté d'un processeur quad-core 64 bits de 2,0 GHz, de la technologie RF d'ASUS et de RangeBoost Plus. La nouvelle bande de fréquence de 6 GHz permet d'augmenter les performances des appareils pris en charge et de réduire l'encombrement des fréquences existantes, tandis que les deux ports LAN 10 Gbps, le port WAN 2,5 Gbps et les quatre ports LAN 1 Gbps permettent d'effectuer des tâches exigeantes en termes de bande passante. Le routeur prend également en charge ASUS AiMesh pour une utilisation dans un système maillé.



















Le ROG Rapture GT-AX11000 Pro est un routeur tri-bande WiFi 6 gaming doté d'un CPU quad-core 64 bits à 2,0 GHz et de deux ports 2,5 Gbps prenant en charge l'agrégation de liens et l'équilibrage de charge. Le routeur prend également en charge la technologie ASUS RangeBoost Plus et dispose d'un canal supplémentaire de 160 MHz dans la bande 5 GHz pour une capacité de backhaul accrue. Le ROG Rapture GT-AXE16000 sera disponible aux États-Unis et en Europe, tandis que le ROG Rapture GT-AX11000 Pro sera disponible dans le monde entier en 2022.



TECHPOWERUP