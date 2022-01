[CES 2020] Thermaltake entre dans l'ère de la DDR5 avec la mémoire TOUGHRAM RC DDR5.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour enthousiastes, est fière d'annoncer le lancement de la mémoire DDR5 TOUGHRAM RC, la première mémoire DDR5 de la collection de RAM de Thermaltake, lors de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo 2022 de janvier.







La gamme de produits RAM de Thermaltake couvre un large éventail d'options, allant de la DDR4 2400 MHz à des fréquences plus élevées allant jusqu'à 5600 MHz pour nos modules DDR5, car Thermaltake continue de s'efforcer de répondre aux besoins de ses utilisateurs avec les meilleurs produits. Cette fois, avec la dernière mémoire DDR5 TOUGHRAM RC, Thermaltake passe officiellement à un nouveau chapitre et entre officiellement dans la nouvelle génération de DDR5.







Premier kit mémoire DDR5 de la collection de RAM de Thermaltake, la mémoire TOUGHRAM RC DDR5 est proposée avec des fréquences de 4800 MHz, 5200 MHz et 5600 MHz et offre des vitesses plus rapides et de meilleures performances que la génération précédente. Avec une architecture de groupe de banques doublée, la nouvelle TOUGHRAM RC DDR5 améliore la disponibilité d'accès et vous apporte des capacités plus élevées sans décalage, ouvrant la voie à la mémoire next-gen. De plus, la dernière mémoire TOUGHRAM RC DDR5 est compatible avec les séries de refroidisseurs AIO pour CPU et mémoire de Thermaltake, tels que les séries Floe RC et Floe RC Ultra, ce qui donne aux utilisateurs plus de flexibilité pour s'adapter à la construction de leur PC.







La mémoire TOUGHRAM RC DDR5 devrait arriver dans les rayons à la fin du premier trimestre 2022. Notre mémoire DDR5 RGB - TOUGHRAM XG RGB sera commercialisée par la suite. Pour les dernières informations, restez à l'écoute de notre Livestream Thermaltake EXPO Janvier 2022.



Caractéristiques de la mémoire TOUGHRAM RC DDR5 :



- Le circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) intégré améliore la stabilité de l'alimentation avec une faible tension de fonctionnement.

- Le code de correction d'erreur (ECC) intégré améliore la stabilité et la fiabilité.

- Les circuits intégrés à blindage serré fournissent une fréquence et des performances optimales.

- Le dissipateur thermique en aluminium assure une dissipation exceptionnelle de la chaleur.

- Surveillance en temps réel de la température, de la fréquence et des performances.

- Compatible avec les séries Floe RC & Floe RC Ultra.

- Supporte les CPU Intel Core 12th series.

- Prêt pour Intel XMP 3.0.



TECHPOWERUP