[CES 2022] EK Water Blocks présente la nouvelle génération de refroidissement liquide à EK Expo CES 2022.



EK, le principal fabricant de solutions de refroidissement liquide haut de gamme, sera présent virtuellement et physiquement au CES 2022, le plus grand salon technologique du monde. L'événement, qui se tiendra à Las Vegas, sera la plateforme parfaite pour EK pour présenter certains des derniers produits de refroidissement liquide et des collaborations aux amateurs de technologie du monde entier.



















En tant qu'acteur reconnu du secteur, EK s'engage à élargir son portefeuille de refroidisseurs d'eau tout en rendant les solutions plus abordables, plus puissantes et plus axées sur les performances. Les clients sont au cœur de la conception des produits, ce qui fait du CES une occasion si importante de présenter leurs dernières solutions directement aux utilisateurs finaux. Au CES, EK présentera physiquement ses produits de nouvelle génération dans la suite suivante : Venetian Tower - Exhibit Suites, Floor 29, #29-112. Les produits pourront être visionnés en ligne lors de notre événement virtuel, EK Expo CES22, qui aura lieu le 5 janvier à 19h00 CET sur la chaîne YouTube officielle d'EK.



EK-Quantum Velocity² et la carte mère ROG Maximus Z690 Extreme Glacial distingués aux Innovation Awards du CES 2022



En plus de sa participation, EK Water Blocks a été nommée lauréate des Innovation Awards du CES 2022 pour le bloc d'eau EK-Quantum Velocity² et la carte mère ROG Maximus Z690 Extreme Glacial. Cette année, le programme CES Innovation Awards a reçu un nombre record de plus de 1800 candidatures. Le programme CES Innovation Awards, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA), est un concours annuel qui récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles dans 27 catégories de produits technologiques grand public.



Produits phares du CES :



EK Quantum Universe



L'année 2022 sera très excitante pour les passionnés de PC, les modders amateurs et les nouveaux venus, car le refroidissement liquide en boucle personnalisé continue d'évoluer. L'EK-Matrix7 marque une étape claire vers un refroidissement liquide plus accessible et abordable pour tous ceux qui sont prêts à expérimenter les joies de l'assemblage de PC DIY. Matrix7 standardise les dimensions des produits, y compris la position et l'espacement des ports, rendant l'assemblage de la boucle de refroidissement liquide extrêmement facile et agréable.



Tout ceci est soutenu par la nouvelle génération de produits EK-Quantum. Il s'agit notamment des blocs d'eau pour CPU Velocity² déjà disponibles, des blocs d'eau pour GPU Vector² à venir, des plaques de distribution Reflection² et, bien sûr, de la vaste gamme de radiateurs Surface EK-Quantum.



EK Fluid Gaming Série Battle



EK Fluid Gaming est fier d'ajouter officiellement à sa gamme le nouveau EK Fluid Gaming Battle, un modèle à petit facteur de forme. Construit dans le superbe Lian-Li PC-011D Mini, notre nouveau PC de jeu est alimenté exclusivement par son homonyme, le nouveau EK-AIO Plus. Ce nouveau boîtier SFX est 30% plus petit que nos constructions sur mesure, offrant aux joueurs un PC de jeu plus compact avec tous les avantages d'un CPU et d'un GPU entièrement refroidis par liquide pour des performances de jeu maximales.



Nouveau configurateur de PC de jeu EK Fluid et disponibilité en Europe



Lorsqu'il s'agit de choisir votre PC de jeu complètement refroidi par liquide, nous savons que chaque construction doit être personnalisée, c'est pourquoi nous avons travaillé dur pour développer le nouveau configurateur EK Fluid Gaming. Il offre une gamme complète d'options configurables, vous permettant d'adapter votre construction à votre configuration de jeu. Ainsi, qu'il s'agisse de jeux, de streaming ou simplement de spectacle, vous pouvez construire votre PC de jeu ultime. C'est une bonne nouvelle pour les Européens car les PC de jeu EK Fluid seront disponibles en Europe dès cette année.



Série Pro



Conçue pour l'efficacité et la fiabilité, la série pro comprend les blocs d'eau pour GPU EK-Pro pour les GPU NVIDIA A6000 et A100. Ces blocs intègrent une base en cuivre nickelé usinée par CNC avec un sommet en acier inoxydable découpé au laser pour une solution de refroidissement métallique robuste. Il a été spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse pour être compatible avec un plus grand nombre de cartes graphiques de référence, mais il ne sacrifie pas le flux du liquide de refroidissement. En parlant de compatibilité, il fonctionne avec d'autres gammes de produits EK et ne se limite donc pas aux solutions pour stations de travail, bien que son design compact soit idéal pour les racks 1U.



PC plat nouvelle génération



Nous travaillons déjà depuis un certain temps en étroite collaboration avec certains des leaders de l'industrie automobile actuelle, mais nous sommes toujours désireux de former de nouveaux partenariats dans tous les secteurs, y compris les drones et les voitures autonomes. Notre station de travail de nouvelle génération à petit facteur de forme est conçue pour et utilisée par les développeurs de logiciels pour véhicules autonomes. Il s'agit d'une station informatique fiable, compacte et robuste qui peut être facilement transportée dans le coffre ou l'habitacle d'une voiture. Sa solution de refroidissement liquide refroidit tous les composants informatiques critiques lors de charges de travail exigeantes, de températures ambiantes élevées et de vibrations.



PC compact durci



Il s'agit d'un système prototype qui prouve qu'il est possible d'utiliser des ordinateurs très petits, puissants et modulaires dans les véhicules autonomes. Conçu pour résister à une utilisation à long terme dans des environnements difficiles tels que la conduite de véhicules tout en fournissant une puissance de calcul élevée, notre PC compact durci offre également une modularité qui permet des connexions avec différents types de dispositifs.



