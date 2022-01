[CES 2022] Alienware présente un écran QD-OLED de 34 pouces.



Bien que Samsung n'était apparemment pas prêt à montrer son écran QD-OLED de 34 pouces au CES, Alienware a fait la démonstration d'un modèle entièrement fonctionnel qui devrait être lancé dès le 29 mars 2022 sur le marché américain. Le moniteur de jeu Alienware 34 Curved QD-LED, ou AW3423DW, utilise une dalle QD-OLED incurvée de Samsung, QD signifiant Quantum Dot, une technologie utilisée pour améliorer les couleurs dans divers types d'écrans.











L'Alienware 34 Curved QD-LED Gaming Monitor offre une résolution de 3440x1440, ce qui lui donne un rapport d'aspect de 21:9. Il est censé être doté de la technologie G-Sync Ultimate de Nvidia, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 175 Hz sur DP et 100 Hz sur HDMI. Sa luminosité typique n'est que de 250 cd/m², mais comme il s'agit d'un écran compatible HDR, elle peut atteindre 1000 cd/m² en mode HDR. Le moniteur est équipé d'un port DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.0 et de trois ports USB 3.2 à 5 Gbps, ainsi que d'une prise casque de 3,5 mm et d'une prise de sortie ligne. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais il serait stupide de penser qu'il s'agit d'un moniteur bon marché.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP