MSI annonce ses nouvelles cartes mères H670, B660 et H610

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, annonce ses cartes mères H670, B660 et H610 pour accompagner la commercialisation des processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération. Après l'annonce des nouvelles cartes mères Z690 l'an dernier, MSI dévoile aujourd'hui les séries B660. Parmi les nombreux atouts des cartes mères B660 figurent notamment des tarifs abordables et des performances incroyables. S'agissant de la nouvelle plateforme, MSI lance les gammes MAG et PRO, avec une disponibilité pour la plupart des modèles en versions DDR4 et DDR5. La fréquence mémoire des cartes mères MSI B660 DDR5 pourra atteindre 6 200 MHz grâce aux réglages du MSI OC LAB et à la technologie MSI Memory Boost. Toutes les cartes mères MSI Série B660 prennent en charge le PCIe 4.0 pour offrir une bande passante de 32 Go/s. Selon le modèle, l'étage d'alimentation peut notamment être le système 12 DrMOS Duet Rail Power. Les cartes mères MSI MAG B660 sont pourvues d’un PCB 6 couches, faisant appel à du cuivre 2oz, pour garantir la stabilité du courant délivré aux cœurs du CPU. Les cartes mères MSI B660 ATX possèdent en outre 3 emplacements M.2 Gen4. Pour correspondre aux changements d'habitude des utilisateurs, les cartes mères MSI B660 disposent désormais de ports USB Type-C tant à l'arrière qu'en front. En termes de connectivité, les cartes mères MSI B660 se voient équipées d’un port LAN 2.5G et du Wi-Fi 6. Les cartes mères MAG B660 DDR5 disposent même de la toute nouvelle norme Wi-Fi 6E. Grâce à une conception robuste et à des spécifications de haut vol, MSI offre une solution de dissipation thermique jouant un rôle de premier plan dans le maintien des performances : les cartes mères MSI sont équipées de dissipateurs thermiques incluant les technologies Extended Heatsink, M.2 Shield Frozr et le logiciel exclusif de MSI, Frozr AI Cooling. Toute l’expérience de MSI a été appliquée pour faire de ces cartes mères des options de choix pour les utilisateurs à la recherche d'une carte mère capable de répondre à toutes les exigences.

