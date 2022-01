TECHPOWERUP nous propose le test de la : Seasonic Prime Fanless 700 W.







Seasonic est l'un des rares OEM à proposer des alimentations sans ventilateur. La construction d'un bloc d'alimentation sans refroidissement actif est un défi, surtout s'il s'agit d'un bloc de forte puissance, car les charges thermiques doivent être aussi faibles que possible pour garantir un fonctionnement correct dans toutes les conditions d'utilisation. Un tel bloc d'alimentation utilise généralement des pièces qui dépassent de loin les exigences afin de s'assurer que les températures élevées ne provoquent pas de défaillances si ces pièces sont sollicitées. Il va sans dire que toutes les fonctions de protection doivent fonctionner parfaitement, y compris la protection contre les surchauffes.







La Prime Fanless 700 W est l'alimentation passive la plus puissante que vous puissiez acheter aujourd'hui. Elle utilise la plate-forme Prime Titanium avec une vaste gamme de watts. En fait, la plateforme peut fournir bien plus que 700 W, mais elle est fixée à 700 W parce qu'il n'y a pas de ventilateur de refroidissement pour évacuer la chaleur, et plus la puissance de sortie est élevée, plus la charge thermique est importante. La meilleure façon de construire un PSU passif est d'utiliser une plateforme très efficace et solide et de limiter la puissance de sortie à un niveau où les pièces n'auront pas de problème à supporter la chaleur pendant des périodes prolongées, même sans refroidissement. Vous devez également prêter une attention particulière au châssis et à son flux d'air. L'air chaud monte, il faut donc soit utiliser un gros dissipateur thermique sur le dessus, soit faire en sorte que le couvercle supérieur ressemble à du fromage suisse. Enfin, gardez à l'esprit que vous ne devez pas installer de PSU passif sur le côté ou avec la grille d'échappement supérieure orientée vers le bas, car cela va piéger l'air chaud à l'intérieur, ce qui met beaucoup de stress sur les pièces et arrête le PSU en déclenchant l'OTP. En tant que tel, tous les boîtiers ne sont pas adaptés aux PSU passifs, y compris ceux avec un shroud PSU sans aucun trou de ventilation.



Voici la fiche technique :







Les données Power Spécifications :







