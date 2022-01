NVIDIA publie le premier pilote R510 (511.09) de type Studio.







NVIDIA avait promis la sortie d'un nouveau pilote graphique pour le début du mois de janvier. Eh bien ça y est, il est disponible depuis hier suite aux annonces effectuées par la marque au salon CES 2022 de Las Vegas. On est en revanche surpris de constater que ce pilote est basé sur la toute nouvelle branche de drivers NVIDIA à savoir la R510 mais aussi qu'il ne s'agit pas d'un GeForce Game Ready Driver (GRD) comme on aurait pu s'y attendre mais d'un Studio Driver (SD).







La branche R510 de NVIDIA remplace donc la précédente branche R495 représentée récemment par la version 497.29. Des améliorations importantes ont sans doute été effectuées par NVIDIA dans ces drivers R510 numérotés 511.09 mais le constructeur n'en dévoile pas grand chose pour le moment en reprenant principalement dans les notes de version les changements apportés depuis le dernier pilote Studio 472.84 (branche R470) dont profitaient déjà les drivers GeForce R495.



Pour résumer, NVIDIA parle essentiellement dans ce pilote Studio 511.09 du support de la version finale de l'application NVIDIA Omniverse qui permet de faciliter le développement de mondes 3D grâce à différents outils et connecteurs qui peuvent interagir avec les principales applications de création du marché. Ces drivers Studio 511.09 supportent par ailleurs la dernière version de l'application NVIDIA Canvas qui autorise des exportations en résolution supérieure et cinq nouveaux matériaux. NVIDIA Canvas exploite l'intelligence artificielle des GPU RTX pour transformer de simples esquisses en paysages réalistes. Bref, plus que jamais, NVIDIA met le paquet sur des outils visant à simplifier et à optimiser la création de contenu.



Par rapport aux drivers Studio 472.84, cette version 511.09 ajoute également le support de la fonction Image Scaling, de l'option Shader Cache Size et propose des options Vertical Sync identiques pour les GPU desktop et les PC Optimus. Mais tout cela, encore une fois, les drivers GeForce 497.29 en profitaient déjà.



On apprend en revanche que ce pilote Studio corrige comme prévu le problème d'écrans noirs qui scintillent parfois sur les configurations multi-moniteurs. Voilà donc une excellente nouvelle qui justifie à elle seule l'installation de cette mise à jour. Nous avons d'ailleurs eu la confirmation, que ce même correctif sera également repris dans le prochain pilote GeForce Game Ready.



À quand un pilote GeForce R510 ?



Nous apprenons par ailleurs que les premiers drivers GeForce Game Ready R510 devraient être disponibles aux alentours de la mi-janvier puisque plusieurs titres phares que NVIDIA prévoit de supporter vont sortir à cette période. On pense notamment à The Anacrusis à venir le 13/01/2022 avec le support du DLSS mais aussi à Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction le 20/01/2022 pour lequel NVIDIA prévoit d'offrir la compatibilité DLSS et Reflex. N'oublions pas également le beta test de Midnight Ghost Hunt qui se tiendra courant janvier là encore avec support de DLSS et Reflex ou encore le portage Windows du jeu d'action-aventure God of War déjà disponible sur PS4 depuis 2018 qui sortira sur PC dès le 12/01/2022. God of War sera compatible avec la technologie Reflex pour une faible latence.



Il est également possible que ce futur pilote GeForce Game Ready R510 ajoute le support du GPU desktop GeForce RTX 3050 (disponibilité le 27/01/2022) ainsi que de l'édition mobile (Laptop GPU) des puces GeForce RTX 3070 Ti et GeForce RTX 3080 Ti (disponibilité le 01/02/2022) qui ne sont pas encore supportés par ce pilote Studio 511.09. Mais il est plus probable que NVIDIA supporte ces trois GPU dans une prochaine version 511.xx vers la fin janvier ou le début février ce qui sera encore l'occasion de supporter d'autres jeux comme la mise à jour DLSS de Phantasy Star Online 2 prévue pour le 9 février 2022.



Petit rappel au sujet du pilote NVIDIA Studio



Pour rappel, les drivers NVIDIA Studio contiennent les mêmes optimisations pour les jeux vidéo que celles présentes dans les drivers GeForce Game Ready Driver mais aussi des optimisations pour les applications de création de contenu que l'on retrouve d'ailleurs également dans les drivers RTX Enterprise. Ils sont donc pleinement destinés aux utilisateurs qui jouent sur leur PC tout en ayant besoin de stabilité et de performances de haut niveau dans les applications de création. Les drivers Studio sont toutefois mis à jour moins régulièrement que les drivers GeForce pour s'assurer de leur parfaite stabilité et certaines améliorations pour les jeux peuvent donc mettre quelques semaines de plus pour être implémentées. Tous les GPU grand public GeForce GTX/RTX et tous les GPU professionnels Quadro/RTX depuis la famille Pascal sont compatibles avec les drivers Studio.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA Studio Driver 511.09 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Voici deux vidéos de présentation :



- Présentation de l'application NVIDIA Canvas | NVIDIA Studio : Cliquez ICI,

- NVIDIA Omniverse for Creators - Une nouvelle façon de se connecter et de collaborer : Cliquez ICI,



